«Ένας μήνας μαζί σου…»: Ο Γρηγόρης Μόργκαν από το surfing στις πάνες!

Το φετινό καλοκαίρι είναι το ομορφότερο στη ζωή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν. Ο καρπός του έρωτάς τους συμπλήρωσε έναν μήνα ζωής και εκείνοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Οι πρώτες στιγμές ως γονείς είναι γεμάτες αγκαλιές, φιλιά, ξενύχτια, αλλά και αλλαγές στην καθημερινότητα.

Όχι μόνο δεν τους ενδιαφέρουν οι αλλαγές, αλλά τις σχολιάζουν με χιούμορ. Όπως έκανε και ο νέος μπαμπάς, Γρηγόρης Μόργκαν.

Ξεκίνησε τις πρώτες βόλτες με τον γιο του και τις μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

«1 μήνας μπαμπάς και έχω γίνει ειδικός στα… κακά.

Από ύπνο 8 ωρών → 3ωρες διαπραγματεύσεις με το αφεντικό των 4,5 κιλών (και μεγαλώνει).

Από surfing → βόλτες με καρότσι και κρύο καφέ.

Στο ενδιάμεσο, τάισμα 4 γάτων και συγκρίσεις πάνας στο σούπερ μάρκετ.

Η μαμά; Feeding champion και MVP των ξενυχτιών.

Κουραστικό; Ναι. Αξίζει; 100%. 💙», σχολίασε κάτω από τη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Τα λόγια αγάπης στη γυναίκα της ζωής του

Ο Γρηγόρης Μόργκαν μίλησε με λόγια αγάπης για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Τη γυναίκα που του έκανε το πολυτιμότερο δώρο της ζωής του και δε σταματά να θαυμάζει για τη δύναμή της.

Μάλιστα, φίλη του ζευγαριού τους ετοίμασε μια τούρτα για τον πρώτο μήνα μαζί με τον μπέμπη του αποτυπώνοντας με πολύ cute τρόπο τη νέα οικογενειακή ζωή!

Η cute τούρτα των νέων και ευτυχισμένων γονιών