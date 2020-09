Μπακοδήμου: «Κλαίγαμε με τον Δημήτρη όταν μπήκαν οι γιοι μας στον στρατό»

Την περασμένη εβδομάδα η Μαρία Μπακοδήμου δημοσίευσε φωτογραφίες από τους δυο γιους της Άρη και τον Νικήτα Αργυρόπουλο που πήγαν στο στρατό.

Συγκινημένη και περήφανη επισκέφθηκε τους γιους της που υπηρετούν την πατρίδα.

Το πρωί της Τετάρτης η παρουσιάστρια του Style me up του Οpen αλλά και κριτής του Just the 2 of us, μίλησε στην κάμερα του «Ευτυχείτε» για τα αγόρια της λέγοντας: «Είναι διαφορετικό συναίσθημα από τότε που έφυγαν για να σπουδάσουν. Αλλά τώρα που πήγαν στρατό δε συγκρίνεται.

Μεγάλη συγκίνηση. Ίσως επειδή είμαστε παραδοσιακοί και τόσο εγώ όσο και ο Δημήτρης κλαίγαμε όταν τους είδαμε. Πήγαμε και όταν παρουσιάστηκαν, μετά ξαναπήγαμε να τους δούμε, ήταν πολύ συγκινητικό!»