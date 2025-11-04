Πόσο ασφαλές είναι να ξεκινήσεις τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία;

Όπως είναι γνωστό, η άσκηση, κάθε είδους, προσφέρει τεράστια οφέλη στην υγεία μας και μας προστατεύει από παθήσεις που δείχνουν ιδιαίτερη αδυναμία στην... ακινησία (π.χ. θρόμβωση).

Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, όταν αθλούμαστε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του σώματός μας και να το προφυλάσσουμε από τυχόν τραυματισμούς. Όσοι ασχολούνται με το τρέξιμο συστηματικά, γνωρίζουν ότι το σώμα, και ιδιαίτερα, τα γόνατα, καταπονούνται, αφού απορροφούν δύο με τρεις φορές το συνολικό σωματικό βάρος. Συγκεκριμένα, τα γόνατα «σηκώνουν» τριπλάσιο βάρος όταν τρέχουμε, σε σύγκριση με όταν περπατάμε.

Έρευνες υποστηρίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να ενδυναμώσει τα γόνατα και να τα διατηρεί δυνατά και υγιή, αφού ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα ζωντανό σύστημα που δρα και ανταποκρίνεται σε κάθε είδους πρόκληση. Μάλιστα, τα γόνατά μας είναι κατασκευασμένα και δομημένα με τέτοιο τρόπο που έχουν την ανάγκη για κίνηση και άσκηση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε περίοδο ακινησίας (λόγω ασθένειας ή τραυματισμού) οι χόνδροι και τα κόκαλα αποδυναμώνονται.

Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται η άσκηση, η οποία στοχεύει στην υγεία της καρδιάς και του μεταβολισμού.

Θέλω να ξεκινήσω τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία - Τι να προσέξω;

Τι γίνεται, όμως, με όσους αποφασίσουν να βάλουν το τρέξιμο στη ζωή τους σε μεγαλύτερη ηλικία; Έρευνα που διεξήχθη το 2020 έδειξε ότι ενήλικες από 65 χρόνων και πάνω που ξεκινούν προπονήσεις με άλματα (κοινώς, πλειομετρική προπόνηση, δηλαδή, μια μέθοδος άσκησης που χρησιμοποιεί την ταχύτητα και τη δύναμη για να «χτίσει» την ισχύ των μυών, η οποία περιλαμβάνει εκρηκτικές κινήσεις όπως άλματα, πηδήματα και ρίψεις), όχι μόνο είδαν βελτίωση στην ενδυνάμωση του σώματός τους, αλλά δήλωσαν ότι το βρήκαν ασφαλές και διασκεδαστικό.

Και εάν αναλογιστούμε ότι μία τέτοιου είδους προπόνηση, απαιτεί πολλή περισσότερη δύναμη στις αρθρώσεις από ό,τι το τρέξιμο, τότε οι ειδικοί θεωρούν ότι και το να ξεκινήσει κάποιος τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία είναι εξίσου ασφαλές και αποτελεσματικό.

Πώς να ξεκινήσετε το τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία - Οι συμβουλές των ειδικών

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε με αργά και σταθερά βήματα. Όπως σε κάθε άλλους είδους άσκηση, οι μύες και οι αρθρώσεις χρειάζονται τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν.

Έχοντας αυτό υπόψιν, ξεκινήστε με διαλειμματικές ασκήσεις (περπάτημα για λίγη ώρα και έπειτα αργό τρέξιμο για λίγη ώρα). Έπειτα, μπορείτε σταδιακά να αυξήσετε τη διάρκεια τρεξίματος και απόστασης, δίνοντας στο σώμα σας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς που συναντούνται κυρίως σε όσους βιάζονται και τρέχουν πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν αφήνουν τον οργανισμό τους να προσαρμοστεί σωστά στα νέα δεδομένα.

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη έξυπνο tip, είναι να ξεκινήσετε το τρέξιμο σε γρασίδι και όχι στην άσφαλτο, αφού το φυσικό έδαφος απορροφά περισσότερους κραδασμούς, ενώ θα πρέπει να εμπλουτίσετε και τη διατροφή σας, καταναλώνοντας περισσότερους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, με σκοπό την αποκατάσταση των μυών και την αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

Συμπερασματικά, κάθε είδους άσκηση μπορεί να κρύβει τον κίνδυνο ενός πιθανού τραυματισμού. Το σημαντικό είναι να κάνετε όσο πιο σωστά βήματα μπορείτε, με σεβασμό κυρίως σε εσάς και το σώμα σας.