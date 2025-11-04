Πόσο ασφαλές είναι να ξεκινήσεις τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία;

Τι λένε οι ειδικοι - Πώς να μειώσεις τις πιθανότητες τραυματισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 12:27 Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
04.11.25 , 12:11 Eurovision: Μαυρικίου, Dinamiss, Γκαγκούτη & Λάφης για τις συμμετοχές τους
04.11.25 , 12:05 Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»
04.11.25 , 11:54 Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
04.11.25 , 11:46 Ο Δημήτρης έχει κοπέλα έξω από τη Φάρμα; - Άλλαξαν τα πράγματα με τη Στέλλα
04.11.25 , 11:35 Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
04.11.25 , 11:30 Tέσσερα ξεχωριστά Live στο THEATRE OF THE NO
04.11.25 , 11:24 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
04.11.25 , 11:17 Τι είναι το vibe working που κερδίζει όλο και περισσότερους της Gen Z
04.11.25 , 11:13 Φουρέιρα: Τι δήλωσε για τις συμμετοχές Ελλάδας και Κύπρου στη Eurovision
04.11.25 , 11:03 Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
04.11.25 , 11:01 Ποιο μεγάλο όνομα είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού
04.11.25 , 10:36 Γενέθλια για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο - Η έκπληξη της συζύγου του, Μαρίας
04.11.25 , 10:28 Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική
04.11.25 , 10:26 Σάρα Γανωτή: Θα γράψει νέα επεισόδια για τη σειρά Εργαζόμενη Γυναίκα;
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έξι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Την είδαν σε ορεινό προορισμό με γνωστό άντρα»
Βορίζια: Μετά την κηδεία της 56χρονης θα παραδοθούν τα τρία αδέλφια
Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Σε ταβερνάκι στα Μετέωρα με τη μικρή Μαρίνα
Βορίζια: Ανιχνευτής μετάλλων και drone στην κηδεία της 56χρονης
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Αστυνομικός πυροβόλησε στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε όμηρο 7χρονο παιδί
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Περισσότερα
STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Βασικά tips προτού ξεκινήσεις το τρέξιμο / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όπως είναι γνωστό, η άσκηση, κάθε είδους, προσφέρει τεράστια οφέλη στην υγεία μας και μας προστατεύει από παθήσεις που δείχνουν ιδιαίτερη αδυναμία στην... ακινησία (π.χ. θρόμβωση).

Καθηγητής Πανεπιστημίου επισημαίνει: «Η θρόμβωση προτιμά την ακινησία»

Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, όταν αθλούμαστε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του σώματός μας και να το προφυλάσσουμε από τυχόν τραυματισμούς. Όσοι ασχολούνται με το τρέξιμο συστηματικά, γνωρίζουν ότι το σώμα, και ιδιαίτερα, τα γόνατα, καταπονούνται, αφού απορροφούν δύο με τρεις φορές το συνολικό σωματικό βάρος. Συγκεκριμένα, τα γόνατα «σηκώνουν» τριπλάσιο βάρος όταν τρέχουμε, σε σύγκριση με όταν περπατάμε.

Πόσο ασφαλές είναι να ξεκινήσεις τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία;

Έρευνες υποστηρίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να ενδυναμώσει τα γόνατα και να τα διατηρεί δυνατά και υγιή, αφού ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα ζωντανό σύστημα που δρα και ανταποκρίνεται σε κάθε είδους πρόκληση / Φωτογραφία: Unsplash.com

Έρευνες υποστηρίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να ενδυναμώσει τα γόνατα και να τα διατηρεί δυνατά και υγιή, αφού ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα ζωντανό σύστημα που δρα και ανταποκρίνεται σε κάθε είδους πρόκληση. Μάλιστα, τα γόνατά μας είναι κατασκευασμένα και δομημένα με τέτοιο τρόπο που έχουν την ανάγκη για κίνηση και άσκηση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε περίοδο ακινησίας (λόγω ασθένειας ή τραυματισμού) οι χόνδροι και τα κόκαλα αποδυναμώνονται. 

Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν να υιοθετήσουμε έναν τρόπο ζωής στον οποίο να συμπεριλαμβάνεται η άσκηση, η οποία στοχεύει στην υγεία της καρδιάς και του μεταβολισμού.

Θέλω να ξεκινήσω τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία - Τι να προσέξω;

Τι γίνεται, όμως, με όσους αποφασίσουν να βάλουν το τρέξιμο στη ζωή τους σε μεγαλύτερη ηλικία; Έρευνα που διεξήχθη το 2020 έδειξε ότι ενήλικες από 65 χρόνων και πάνω που ξεκινούν προπονήσεις με άλματα (κοινώς, πλειομετρική προπόνηση, δηλαδή, μια μέθοδος άσκησης που χρησιμοποιεί την ταχύτητα και τη δύναμη για να «χτίσει» την ισχύ των μυών, η οποία περιλαμβάνει εκρηκτικές κινήσεις όπως άλματα, πηδήματα και ρίψεις), όχι μόνο είδαν βελτίωση στην ενδυνάμωση του σώματός τους, αλλά δήλωσαν ότι το βρήκαν ασφαλές και διασκεδαστικό.  

Πόσο ασφαλές είναι να ξεκινήσεις τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία;

Τι γίνεται με όσους αποφασίσουν να βάλουν το τρέξιμο στη ζωή τους σε μεγαλύτερη ηλικία; Τι έδειξε έρευνα, τι συμβουλέυουν οι ειδικοί / Φωτογραφία: Unsplash.com

Και εάν αναλογιστούμε ότι μία τέτοιου είδους προπόνηση, απαιτεί πολλή περισσότερη δύναμη στις αρθρώσεις από ό,τι το τρέξιμο, τότε οι ειδικοί θεωρούν ότι και το να ξεκινήσει κάποιος τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία είναι εξίσου ασφαλές και αποτελεσματικό.  

Πώς να ξεκινήσετε το τρέξιμο σε μεγαλύτερη ηλικία - Οι συμβουλές των ειδικών

 

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε με αργά και σταθερά βήματα. Όπως σε κάθε άλλους είδους άσκηση, οι μύες και οι αρθρώσεις χρειάζονται τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν.

Έχοντας αυτό υπόψιν, ξεκινήστε με διαλειμματικές ασκήσεις (περπάτημα για λίγη ώρα και έπειτα αργό τρέξιμο για λίγη ώρα). Έπειτα, μπορείτε σταδιακά να αυξήσετε τη διάρκεια τρεξίματος και απόστασης, δίνοντας στο σώμα σας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς που συναντούνται κυρίως σε όσους βιάζονται και τρέχουν πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν αφήνουν τον οργανισμό τους να προσαρμοστεί σωστά στα νέα δεδομένα.  

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη έξυπνο tip, είναι να ξεκινήσετε το τρέξιμο σε γρασίδι και όχι στην άσφαλτο, αφού το φυσικό έδαφος απορροφά περισσότερους κραδασμούς, ενώ θα πρέπει να εμπλουτίσετε και τη διατροφή σας, καταναλώνοντας περισσότερους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, με σκοπό την αποκατάσταση των μυών και την αύξηση των επιπέδων ενέργειας.

Συμπερασματικά, κάθε είδους άσκηση μπορεί να κρύβει τον κίνδυνο ενός πιθανού τραυματισμού. Το σημαντικό είναι να κάνετε όσο πιο σωστά βήματα μπορείτε, με σεβασμό κυρίως σε εσάς και το σώμα σας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΕΞΙΜΟ
 |
ΑΣΚΗΣΗ
 |
ΥΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top