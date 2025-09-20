10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ

Υιοθετήστε αυτή τη διατροφή και βελτιώστε την υγεία σας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 11:35 Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ασπρόπυργο: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
20.09.25 , 10:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
20.09.25 , 10:08 Aμπέλ Φερέιρα θέλει ο Παναθηναϊκός για προπονητή!
20.09.25 , 09:46 Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι για τη φοροδιαφυγή
20.09.25 , 09:04 Το πεντάθυρο MINI Cooper S σε έκδοση John Cooper Works
20.09.25 , 09:03 Σοφία Λόρεν: O φλογερός έρωτας με Έλληνα σφουγγαρά
20.09.25 , 08:59 Η ομάδα του GNTM στο σπίτι της Ζενεβιέβ για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα
20.09.25 , 08:51 Συναγερμός NATO και στην Πολωνία από παραβίαση ρωσικών μαχητικών
20.09.25 , 08:51 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 13:26
Ποια η κατάλληλη διατροφή - ασπίδα κατά καρκίνου του μαστού; / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ειδικός του Χάρβαρντ αποκάλυψε πρόσφατα δέκα τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Ο λόγος για τον Δρ Ντίμπλ Τζάνγκντα, ο οποίος συνιστά αυτή τη διατροφή, η οποία, όπως υποστηρίζει μπορεί να βοηθήσει ώστε να έχουμε καλή υγεία.

 

Αυτές οι τροφές, όπως επισημαίνει, είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, χαρακτηριστικά που τις καθιστά δυνατούς «συμμάχους» στην ανοσία του οργανισμού και την προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Φυσικά, καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο συνδυασμός όμως μίας ποικιλίας στοχευμένων τροφών, ενσωματωμένες σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή είναι το «κλειδί» για τη μείωση του κινδύνου. Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν, επίσης, να καταναλώνουμε φρέσκα και εποχιακά τρόφιμα, διότι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από ό,τι οι επεξεργασμένες εκδοχές τους.

10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ

Καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο συνδυασμός όμως μίας ποικιλίας στοχευμένων τροφών, είναι το «κλειδί» για μία καλή υγεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι δέκα top τροφές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Κουρκουμάς (ή κουρκούμη)

Ο κουρκουμάς είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και να προάγει την ανάπτυξη όγκων. Μπορεί να προστεθεί σε γάλα, σαλάτες, dal, ρύζι ή άλλα μαγειρεμένα πιάτα.

Βιθάνια (Ασβαγκάντα)

Γνωστή επίσης ως ινδικό τζίνσενγκ, αυτό το αρχαίο βότανο της Αγιουρβέδα μειώνει το στρες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μελέτες δείχνουν ότι το εκχύλισμα φύλλων Ασβαγκάντα μπορεί να συμβάλει στην επιλεκτική καταστροφή καρκινικών κυττάρων. 

Άμλα (Ινδικό φραγκοστάφυλο)

Το φρούτο του παραδείσου, η άμλα, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενώ προστατεύει το DNA από βλάβες, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό. Η καθημερινή κατανάλωση ενός φρούτου μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία.

Σκόρδο

Το σκόρδο επιβραδύνει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά του καρκίνου του στομάχου, του παγκρέατος και του μαστού. Η αλισίνη που περιέχει έχει αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύει την ανοσία.

10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ

Ειδικός του Χάρβαρντ αποκάλυψε πρόσφατα δέκα τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Μπρόκολο

Περιέχει σουλφοραφάνη, μια ένωση με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Το μπρόκολο είναι επίσης βοηθητικό στην αποτοξίνωση του οργανισμού και την υγεία του εντέρου.

Σπανάκι

Πλούσιο σε σίδηρο και καροτενοειδή, το σπανάκι ενισχύει την άμυνα του οργανισμού κατά του καρκίνου του μαστού, της ουροδόχου κύστης και των πνευμόνων.

Νεροκολόκυθο (Lauki)

Το καλοκαιρινό αυτό λαχανικό περιέχει αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν την οξειδωτική βλάβη και προστατεύουν το DNA.

Λιναρόσπορος

Οι λιναρόσποροι περιέχουν πρωτεΐνες, λιγνάνες και άλφα-λινολενικό οξύ (ωμέγα-3), αναστέλλοντας την ανάπτυξη ορμονοευαίσθητων καρκίνων όπως του μαστού και του προστάτη.

Ιερός Βασιλικός (Holy basil)

Το Τούλσι (Tulsi) περιέχει ευγενόλη, μια ένωση με αντικαρκινικές ιδιότητες. Επιπλέον, ως προσαρμογόνο βότανο μειώνει το στρες και τη φλεγμονή, τα οποία μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση του καρκίνου.

Σταφύλια

Τα σταφύλια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προκαλούν αναστολή του κυτταρικού κύκλου και απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, ενώ συμβάλλουν στην πρόληψη της καρκινογένεσης και στην υποστήριξη της συνολικής υγείας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΦΕΣ
 |
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
ΧΑΡΒΑΡΝΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top