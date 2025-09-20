10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ

Ειδικός του Χάρβαρντ αποκάλυψε πρόσφατα δέκα τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Ο λόγος για τον Δρ Ντίμπλ Τζάνγκντα, ο οποίος συνιστά αυτή τη διατροφή, η οποία, όπως υποστηρίζει μπορεί να βοηθήσει ώστε να έχουμε καλή υγεία.

Αυτές οι τροφές, όπως επισημαίνει, είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μέταλλα και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, χαρακτηριστικά που τις καθιστά δυνατούς «συμμάχους» στην ανοσία του οργανισμού και την προστασία των κυττάρων από βλάβες.

Φυσικά, καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο συνδυασμός όμως μίας ποικιλίας στοχευμένων τροφών, ενσωματωμένες σε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή είναι το «κλειδί» για τη μείωση του κινδύνου. Οι ειδικοί υγείας συμβουλεύουν, επίσης, να καταναλώνουμε φρέσκα και εποχιακά τρόφιμα, διότι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από ό,τι οι επεξεργασμένες εκδοχές τους.

Καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο, ο συνδυασμός όμως μίας ποικιλίας στοχευμένων τροφών, είναι το «κλειδί» για μία καλή υγεία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι δέκα top τροφές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Κουρκουμάς (ή κουρκούμη)

Ο κουρκουμάς είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να βλάψει τα κύτταρα και να προάγει την ανάπτυξη όγκων. Μπορεί να προστεθεί σε γάλα, σαλάτες, dal, ρύζι ή άλλα μαγειρεμένα πιάτα.

Βιθάνια (Ασβαγκάντα)

Γνωστή επίσης ως ινδικό τζίνσενγκ, αυτό το αρχαίο βότανο της Αγιουρβέδα μειώνει το στρες, ενισχύει το ανοσοποιητικό και έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μελέτες δείχνουν ότι το εκχύλισμα φύλλων Ασβαγκάντα μπορεί να συμβάλει στην επιλεκτική καταστροφή καρκινικών κυττάρων.

Άμλα (Ινδικό φραγκοστάφυλο)

Το φρούτο του παραδείσου, η άμλα, είναι πλούσια σε βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενώ προστατεύει το DNA από βλάβες, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό. Η καθημερινή κατανάλωση ενός φρούτου μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία.

Σκόρδο

Το σκόρδο επιβραδύνει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά του καρκίνου του στομάχου, του παγκρέατος και του μαστού. Η αλισίνη που περιέχει έχει αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύει την ανοσία.

Ειδικός του Χάρβαρντ αποκάλυψε πρόσφατα δέκα τροφές, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Μπρόκολο

Περιέχει σουλφοραφάνη, μια ένωση με ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Το μπρόκολο είναι επίσης βοηθητικό στην αποτοξίνωση του οργανισμού και την υγεία του εντέρου.

Σπανάκι

Πλούσιο σε σίδηρο και καροτενοειδή, το σπανάκι ενισχύει την άμυνα του οργανισμού κατά του καρκίνου του μαστού, της ουροδόχου κύστης και των πνευμόνων.

Νεροκολόκυθο (Lauki)

Το καλοκαιρινό αυτό λαχανικό περιέχει αντιοξειδωτικά που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες, μειώνουν την οξειδωτική βλάβη και προστατεύουν το DNA.

Λιναρόσπορος

Οι λιναρόσποροι περιέχουν πρωτεΐνες, λιγνάνες και άλφα-λινολενικό οξύ (ωμέγα-3), αναστέλλοντας την ανάπτυξη ορμονοευαίσθητων καρκίνων όπως του μαστού και του προστάτη.

Ιερός Βασιλικός (Holy basil)

Το Τούλσι (Tulsi) περιέχει ευγενόλη, μια ένωση με αντικαρκινικές ιδιότητες. Επιπλέον, ως προσαρμογόνο βότανο μειώνει το στρες και τη φλεγμονή, τα οποία μπορούν να επιταχύνουν την εξάπλωση του καρκίνου.

Σταφύλια

Τα σταφύλια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά που προκαλούν αναστολή του κυτταρικού κύκλου και απόπτωση των καρκινικών κυττάρων, ενώ συμβάλλουν στην πρόληψη της καρκινογένεσης και στην υποστήριξη της συνολικής υγείας.