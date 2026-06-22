Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων και Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.

Οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς έζησαν στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Και ο μεν Ζήνων ήταν πλούσιος χριστιανός (καταγόταν από τη Φιλαδέλφεια της Αραβίας), όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ευσέβεια. Ο δε Ζηνάς ήταν υπηρέτης του Ζήνωνα, και τους συνέδεε περισσότερο αδελφική αγάπη, όπως όλα τα μέλη της Εκκλησίας.

O Άγιος Ζήνων

O Άγιος Ζήνων

Ο Ζήνων, φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διάδοση του Ευαγγελίου, διαμοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς, και χάρισε την ελευθερία σ' όλους τους δούλους του. Απ' αυτούς όμως ο Ζηνάς, αρνήθηκε ν' αφήσει τον πρώην κύριό του και τον παρακάλεσε να μείνει κοντά του.

Ο Ζήνων δέχτηκε να τον κρατήσει, σα φίλο και αδελφό εν Χριστώ. Το 303 μ.Χ. στη Φιλαδέλφεια της Αραβίας, ο έπαρχος Μάξιμος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών. Τότε ο Ζήνων παρουσιάστηκε μπροστά του και αγωνίστηκε να του καταδείξει τη ματαιότητα των αγώνων του κατά της χριστιανικής αλήθειας. Ο έπαρχος, αντί άλλης απάντησης, τον έδειρε και τον φυλάκισε. Όταν το έμαθε ο Ζηνάς, έτρεξε στον έπαρχο και τον παρακάλεσε να ελευθερώσει τον κύριο του. Ο έπαρχος τότε φυλάκισε και τον Ζηνά, και μετά από λίγες μέρες τους αποκεφάλισε.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζηνάς, Ζένας, Ζένος
  • Ζήνα, Ζένα, Ζένια
  • Ευσέβιος, Ευσεβής *
  • Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 7.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Τροπικών Δασών

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Τροπικών Δασών γιορτάστηκε στις 22 Ιουνίου 2017 με πρωτοβουλία της «Συνεργασίας για τα Τροπικά Δάση» («Rainforest Partnership») ως μια συνεργατική προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουνίου.

Η Rainforest Partnership είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπικό οργάνωση με έδρα το Όστιν του Τέξας, που είναι επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στο Αμαζόνιο. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου 2017 με απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος.

Το τροπικό δάσος (κοινώς ζούγκλα) είναι μια δασική έκταση αποτελούμενη από ψηλά, πλατύφυλλα, αειθαλή δέντρα, που απαντάται συνήθως στις υγρές περιοχές γύρω σπό τον Ισημερινό και είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου. Από τα τροπικά δάση εξαρτάται το 20% του οξυγόνου που αναπνέουμε και για το γλυκό νερό που πίνουμε. Απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν τα κλιματικά πρότυπα και φιλοξενούν τα μισά φυτικά και ζωικά είδη του κόσμου.

Ωστόσο, κάθε λεπτό, χάνονται εκτάσεις τροπικών δασών που ισοδυναμούν με 40 ποδοσφαιρικά γήπεδα, με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα του πλανήτη Γη και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων. Η αποψίλωση των δασών προκαλεί το 15% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που επιταχύνουν την κλιματική αλλαγή, περισσότερο από όλα τα αυτοκίνητα των ΗΠΑ και της Κίνας μαζί. Οι φυσικές λύσεις για το κλίμα, όπως η προστασία και η αποκατάσταση των δασών, θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά το ένα τρίτο.

Σύμφωνα με την Rainforest Partnership, «η Παγκόσμια Ημέρα για τα Τροπικά Δάση είναι μια ευκαιρία να γιορτάζουμε κάθε χρόνο αυτό το πολύτιμο φυσικό πόρο και να αναλάβουμε δράση για τη διαφύλαξή του. Το δίκτυο των συνεργαζόμενων οργανισμών που καλύπτουν δέκα διαφορετικές χώρες από πέντε διαφορετικές ηπείρους είναι ο καταλύτης για την ευαισθητοποίηση και τη συμπεριφορά εκατομμυρίων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο για τα τροπικά δάση τα επόμενα χρόνια».

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