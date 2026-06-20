Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος και Αγίου Μάρτυρος Έκτορος.

Ο Άγιος Μεθόδιος ο Ιερομάρτυρας, Επίσκοπος Πατάρων, έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. και ξεχώρισε για τη μεγάλη του μόρφωση, την ασκητική του ζωή και την ακοίμητη φρούρηση της Ορθόδοξης πίστης.

Συνελήφθη για τη χριστιανική του δράση και αποκεφαλίστηκε. Η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 20 Ιουνίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μεθόδιος *

Έκτορας *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:50. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 5.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 4 Δεκεμβρίου 2000 και τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων το 1951.

Η σύμβαση αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η Ύπατη Αρμοστεία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους και για τις προσπάθειές της αυτές έχει τιμηθεί δύο φορές με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης, με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την εθνικότητά τους ή τη συμμετοχή τους σε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.

Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία είναι ένας από τους κυριότερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς στον κόσμο. Τα περισσότερα από 5.000 στελέχη της, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρούς κινδύνους κατά της προσωπικής τους ασφάλειας, βοηθούν πάνω από 20 εκατομμύρια ανθρώπους που συγκεντρώνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που διαφεύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις συγκρούσεις ξεπέρασε τα 122 εκατομμύρια το 2025. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει αναφέρει ποτέ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στα 74 χρόνια λειτουργίας της.