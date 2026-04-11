Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

11.04.26 , 03:00
10.04.26 , 23:26 Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ
10.04.26 , 23:11 Μητσοτάκης: Έρχεται «μπλόκο» για τους ανηλίκους σε ψηφιακό τζόγο & gaming
10.04.26 , 22:35 Πένθος στον ελληνικό στίβο: Πέθανε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης
10.04.26 , 21:32 Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
10.04.26 , 21:19 Χεζμπολάχ: «Δε θα γίνουμε σκλάβος του Ισραήλ»
10.04.26 , 21:04 Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
10.04.26 , 20:43 Πάτρα: Δρόμος «κατάπιε» απορριματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος
10.04.26 , 20:20 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία
10.04.26 , 19:45 Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
10.04.26 , 18:28 Hyundai: N Hyper φορτιστές στην πίστα αγώνων του Nürburgring
10.04.26 , 18:21 Ιταλία: Εγκεφαλικά νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε σε τζακούζι
10.04.26 , 18:05 Τι πρόστιμο προβλέπεται για τους οδηγούς χωρίς το φαρμακείο αυτοκινήτου
10.04.26 , 17:44 Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»
10.04.26 , 17:29 Περιφέρεια Αττικής: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά - σούπερ μάρκετ
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Βασίλης Κικίλιας: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Σαν Σημερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 11 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αντύπα Ιερομάρτυρος. Επίσης, σήμερα εορτάζουμε το Μεγάλο Σάββατο.

Ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αντίπας ή Αντύπας, όπως έχει επικρατήσει να γράφεται. Ο Άγιος Αντίπας, από το 1967, είναι προστάτης των Ελλήνων οδοντιάτρων, στη θέση της Αγίας Απολλωνίας (30 Οκτωβρίου), που παραμένει προστάτρια των οδοντιάτρων του Δυτικού Χριστιανισμού. Στον προαύλιο χώρο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδή, υπάρχει ναΐσκος αφιερωμένος στον Άγιο Αντίπα.

 

Ο Άγιος Αντύπας

Ο Άγιος Αντύπας

Ο Αντίπας έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Δομιτιανού (81-96) και σπούδασε ιατρική στην περίφημη σχολή της Περγάμου. Δεν είναι γνωστό το πότε έγινε χριστιανός. Χειροτονήθηκε, πάντως, επίσκοπος Περγάμου, πιθανώς από τον ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν αυτός ήταν εξόριστος στην Πάτμο. Ο Αντίπας είχε δύσκολο έργο, καθώς στην Πέργαμο «όπου ο σατανάς κατοικεί» (Αποκάλυψη, β’ 13) ήταν έντονο το ειδωλολατρικό στοιχείο.

Ήταν θέμα χρόνου να συλληφθεί για τη δράση του ο Αντίπας. Κατά τους διωγμούς του Δομιτιανού, συνελήφθη από τον τοπικό ηγεμόνα και αφού αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του, ρίχτηκε σ’ ένα πυρωμένο χάλκινο ομοίωμα βοδιού, όπου τελειώθηκε ο βίος του το 92.

Ο Αντίπας είναι ο μοναδικός άγιος που αναφέρεται στην «Αποκάλυψη» και αποκαλείται από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή «ο μάρτυς μου ο πιστός» (β’ 13).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αντίπας, Αντύπας

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:55 και θα δύσει στις 19:57. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 02 λεπτά.

Σελήνη 23.2 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα για τη νόσο του Πάρκινσον

Η Παγκόσμια Ημέρα για την νόσο του Πάρκινσον θεσπίστηκε το 1997 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασθένεια Πάρκινσον (EPDA) και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τον ίδιο χρόνο δόθηκε στη δημοσιότητα η «Χάρτα της EPDA», που σκοπό είχε να ενημερώσει τους πάσχοντες από την ασθένεια για τα δικαιώματά τους, αλλά και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό.

Η 11η Απριλίου, που επελέγη ως Παγκόσμια Ημέρα για την Νόσο του Πάρκινσον είναι ημερομηνία γέννησης το 1775 του Τζέιμς Πάρκινσον, του Άγγλου γιατρού, που ανακάλυψε, το 1817, τη συμπτωματολογία της ασθένειας, που πλήττει το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και σήμερα είναι γνωστή με το όνομά του.

Η νόσος του Πάρκινσον είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία προκαλεί κινητικά συμπτώματα όπως τρόμο ηρεμίας, δυσκαμψία, βραδυκινησία και κακή ισορροπία αλλά και μη κινητικά προβλήματα όπως σιελόρροια, υποσμία, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, δυσκοιλιότητα. Πρόκειται για τη δεύτερη σε συχνότητα νευροεκφυλιστική νόσο μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την νόσο του Πάρκινσον σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 15.000-20.000 ασθενείς, ενώ σε αυτούς προστίθενται περίπου 2.000 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο.

Η ακριβής αιτία της νόσου είναι άγνωστη αλλά πιστεύεται ότι σχετίζεται με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι σύγχρονες θεραπείες είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση των κινητικών και μη κινητικών συμπτωμάτων της νόσου και μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

 

