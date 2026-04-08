Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Aπριλίου
07.04.26 , 23:27 Zέτα Θεοδωροπούλου για Ταχτσίδη: «Δεν έχω πλέον αισθήματα για εκείνον»
07.04.26 , 23:15 MasterChef: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη δοκιμασία
07.04.26 , 22:52 «Ανάσταση» Για Τους Διαρρήκτες Οι Ημέρες Των Γιορτών
07.04.26 , 22:50 MasterChef: Το απίστευτο λάθος της Μενεξιάς!
07.04.26 , 22:45 Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης
07.04.26 , 22:24 Κλήρωση Τζόκερ 7/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
07.04.26 , 22:19 Κλήρωση Eurojackpot 7/4: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
07.04.26 , 22:10 Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ρουμάνος προπονητής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
07.04.26 , 22:10 MasterChef: Η μπουκιά που παραλίγο να «πνίξει» τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο
07.04.26 , 22:05 MasterChef: Οι μπουκιές του Πέτρου που ξεχώρισαν!
07.04.26 , 21:52 Αλλαγή φρουράς στην Κύπρο: Ο «Κίμων» έρχεται, η «Έλλη» πηγαίνει
07.04.26 , 21:44 Πειραιάς: Bγήκε από την Εντατική η 2χρονη που δέχθηκε επίθεση από σκύλο
07.04.26 , 21:39 Με ανθρώπινες ασπίδες απαντούν οι Ιρανοί στις απειλές Τραμπ
07.04.26 , 21:35 Ποιο διάσημο ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του ανεβάζοντας βίντεο;
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Κλήρωση Τζόκερ 7/4/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης και Μάρτυρος Παυσιλύπου. Επίσης, σήμερα, εορτάζεται η Μεγάλη Τετάρτη.

Από αυτούς τους ιερούς Αποστόλους, ο μεν Άγαβος ήταν εκείνος που αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ο όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και προφήτευσε γι' αυτόν αυτά: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστίν ή ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πράξεις των Αποστόλων, κα'11). Πράγματι, έτσι και έγινε. Διότι όχι μόνο έδεσαν τον Παύλο οι Ιουδαίοι, αλλά και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Ο Άγαβος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στο μέρος όπου ζούσε, αποδήμησε ειρηνικά στον Κύριο.

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους

Τον δε Ρούφο αναφέρει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Άσπάσασθε Ρούφον τον έκλεκτόν εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και έμοϋ» (Προς Ρωμαίους, ιστ' 13). Αυτός αργότερα έγινε επίσκοπος Θηβών στην Ελλάδα.

Οι δε Φλέγων (που έγινε Επίσκοπος Μαραθώνος) και Ασύγκριτος, αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη του κόσμου, έφεραν πολλούς απίστους στην αληθινή πίστη. Τελικά βασανίστηκαν με διάφορους τρόπους από Ιουδαίους και Έλληνες, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και οι δύο την ίδια μέρα. Έτσι, πήραν από τον Κύριο τα ουράνια αγαθά, που προορίζονται για τους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:59 και θα δύσει στις 19:54. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 20.5 ημερών

 

Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)

«Ζωγράφισε ένα πουλί» (Draw a Bird Day ή DABDay) είναι ο τίτλος μιας εικαστικής εκδήλωσης με παγκόσμιο χαρακτήρα, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ντόρι Κούπερ (1936-1946).

Το 1943 η επτάχρονη αγγλιδούλα Ντόρι Κούπερ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον θείο της, που ήταν τραυματίας πολέμου. Σε μια προσπάθεια να του ανεβάσει το ηθικό, του ζήτησε να της σχεδιάσει ένα πουλί. Αν και αρχικά ο θείος της ήταν απρόθυμος, αποφάσισε τελικά να κάνει το χατίρι της ανιψιάς του και σχεδίασε ένα κοκκινολαίμη, που τριγύριζε στο πρεβάζι του παραθύρου του.

Μόλις είδε το σχέδιο, η Ντόρι ξέσπασε σε γέλια από την εικαστική αδεξιότητα του θείου της, αλλά αποφάσισε να το κρεμάσει στον τοίχο του δωματίου της. Το ηθικό του τραυματισμένου άνδρα ανέβηκε κατακόρυφα από την αποδοχή και την εντιμότητα της ανιψιάς του. Η ιδέα άρεσε και σε άλλους νοσηλευόμενους και σύντομα οι τοίχοι του νοσοκομείου γέμισαν με σκίτσα πουλιών.

Τρία χρόνια αργότερα, η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Οι παλιοί της φίλοι στο νοσοκομείο (γιατροί, νοσοκόμες και νοσηλευόμενοι) δεν την ξέχασαν και κατά τη διάρκεια της κηδείας της το φέρετρό της ήταν γεμάτο από ζωγραφιές πουλιών.

τσι αποφάσισαν κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων της, να σκιτσάρουν ένα πουλί και να το αφιερώνουν στη μνήμη της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top