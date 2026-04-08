Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Αγάβου Ασυγκρίτου Ερμού Ηρωδίωνος Ρούφου και Φλέγοντος, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης και Μάρτυρος Παυσιλύπου. Επίσης, σήμερα, εορτάζεται η Μεγάλη Τετάρτη.

Από αυτούς τους ιερούς Αποστόλους, ο μεν Άγαβος ήταν εκείνος που αναφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, ο όποιος αφού πήρε τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και προφήτευσε γι' αυτόν αυτά: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα, ου εστίν ή ζώνη αυτή, ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πράξεις των Αποστόλων, κα'11). Πράγματι, έτσι και έγινε. Διότι όχι μόνο έδεσαν τον Παύλο οι Ιουδαίοι, αλλά και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Ο Άγαβος, αφού κήρυξε το Ευαγγέλιο στο μέρος όπου ζούσε, αποδήμησε ειρηνικά στον Κύριο.

Άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Φλέγων και Ασύγκριτος από τους 70 Αποστόλους

Τον δε Ρούφο αναφέρει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «Άσπάσασθε Ρούφον τον έκλεκτόν εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και έμοϋ» (Προς Ρωμαίους, ιστ' 13). Αυτός αργότερα έγινε επίσκοπος Θηβών στην Ελλάδα.

Οι δε Φλέγων (που έγινε Επίσκοπος Μαραθώνος) και Ασύγκριτος, αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε διάφορα μέρη του κόσμου, έφεραν πολλούς απίστους στην αληθινή πίστη. Τελικά βασανίστηκαν με διάφορους τρόπους από Ιουδαίους και Έλληνες, με αποτέλεσμα να πεθάνουν και οι δύο την ίδια μέρα. Έτσι, πήραν από τον Κύριο τα ουράνια αγαθά, που προορίζονται για τους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:59 και θα δύσει στις 19:54. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 55 λεπτά.

Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)

«Ζωγράφισε ένα πουλί» (Draw a Bird Day ή DABDay) είναι ο τίτλος μιας εικαστικής εκδήλωσης με παγκόσμιο χαρακτήρα, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ντόρι Κούπερ (1936-1946).

Το 1943 η επτάχρονη αγγλιδούλα Ντόρι Κούπερ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον θείο της, που ήταν τραυματίας πολέμου. Σε μια προσπάθεια να του ανεβάσει το ηθικό, του ζήτησε να της σχεδιάσει ένα πουλί. Αν και αρχικά ο θείος της ήταν απρόθυμος, αποφάσισε τελικά να κάνει το χατίρι της ανιψιάς του και σχεδίασε ένα κοκκινολαίμη, που τριγύριζε στο πρεβάζι του παραθύρου του.

Μόλις είδε το σχέδιο, η Ντόρι ξέσπασε σε γέλια από την εικαστική αδεξιότητα του θείου της, αλλά αποφάσισε να το κρεμάσει στον τοίχο του δωματίου της. Το ηθικό του τραυματισμένου άνδρα ανέβηκε κατακόρυφα από την αποδοχή και την εντιμότητα της ανιψιάς του. Η ιδέα άρεσε και σε άλλους νοσηλευόμενους και σύντομα οι τοίχοι του νοσοκομείου γέμισαν με σκίτσα πουλιών.

Τρία χρόνια αργότερα, η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Οι παλιοί της φίλοι στο νοσοκομείο (γιατροί, νοσοκόμες και νοσηλευόμενοι) δεν την ξέχασαν και κατά τη διάρκεια της κηδείας της το φέρετρό της ήταν γεμάτο από ζωγραφιές πουλιών.

τσι αποφάσισαν κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων της, να σκιτσάρουν ένα πουλί και να το αφιερώνουν στη μνήμη της.