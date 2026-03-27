Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Μαρτίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Φιλητού, Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα και Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη. Σήμερα ψάλεται και ο Ακάθιστος Ύμνος.

Σε καιρό διωγμού (125 μ.Χ.), και όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αδριανός (117 - 138 μ.Χ.), ο Φιλητός με τη σύζυγο του Λυδία και τα δυο τους παιδιά, συνελήφθησαν και τους ζητήθηκε ν' αρνηθούν το Χριστό. Αλλά γονείς και παιδιά, έμειναν πιστοί στην ομολογία Του. Μάλιστα, επειδή δεν μπορούσαν να αντισταθούν στην σοφία του Αγίου Φιλητού, τους παρέδωσαν στον Δούκα Αμφιλόχιο, που ήταν δούκας στην Σλαβονία, ο οποίος, αφού κρέμασε τον Άγιο Φιλητό και την Αγία Λυδία επάνω σε ξύλο, τους έγδαρε. Τότε πίστεψε στον Χριστό ο Κρονίδης ο κομενταρήσιος, ο οποίος μαζί με τους λοιπούς Αγίους φυλακίστηκε.

Οι Αγίες Ματρώνα και Λυδία

Τη νύχτα, ενώ οι Άγιοι έψαλλαν και προσεύχονταν, ήλθαν Άγγελοι που τους έδωσαν θάρρος για τους μαρτυρικούς αγώνες. Την επόμενη ημέρα παρουσιάσθηκαν οι Άγιοι στον Αμφιλόχιο, ο οποίος έδωσε εντολή να τους ρίξουν μέσα σε χάλκινο λέβητα πυρωμένο και γεμάτο με λάδι και ρητίνη. Μόλις, όμως, οι Άγιοι έκαναν το σημείο του Σταυρού, ο λέβητας ψυχράνθηκε. Όταν το είδε αυτό ο Αμφιλόχιος πίστεψε στον Χριστό και έριξε τον εαυτό του στον λέβητα λέγοντας: «Κύριε, βοήθησε με». Τότε ήλθε φωνή από τον ουρανό που είπε: «Άκουσα την δέησή σου, ανέβα προς Εμένα με χαρά».

Όταν ο βασιλέας έμαθε ότι οι Άγιοι είχαν διαφυλαχθεί σώοι και υγιείς τους άφησε ελεύθερους και έτσι τελείωσαν τον βίο τους προσευχόμενοι.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Φιλητός
  • Φιλήτα, Φιλήτη
  • Λυδία, Λήδα, Λύδα *
  • Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών
  • Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα
  • Ματρώνα, Ματρόνα *


* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:17 και θα δύσει στις 18:43. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 25 λεπτά.

Σελήνη 9.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου είναι η ετήσια γιορτή της διεθνούς θεατρικής κοινότητας, από το 1961, όταν πρωτοεμφανίσθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου, με θεατρικά δρώμενα και άλλες συναφείς με το θέατρο εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τα εθνικά τμήματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που συνενώνει τους επαγγελματίες του θεάτρου και συνεργάζεται στενά με την UNESCO.

Κάθε χρόνο ένας άνθρωπος του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα του εορτασμού, το οποίο είθισται να διαβάζεται στα θέατρα πριν από την παράσταση της 27ης Μαρτίου.

 

