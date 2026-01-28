Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Παλλάδιου και Αγίας Χάριτος.

Μέγας ασκητής ο Παλλάδιος, έκτισε ένα μικρό κελί σ' ένα βουνό που ονομαζόταν Ίμμαι (ή Ήμμη). Εκεί, με πολλή αγρυπνία, νηστεία και συνεχή προσευχή, αξιώθηκε από τον Θεό να θαυματουργεί.

Κάποτε, βρέθηκε μπροστά στην πόρτα του κάποιος έμπορος σφαγμένος, που τον είχε σφάξει και ληστέψει κάποιος ληστής. Τότε όλοι καταδίκασαν τον Παλλάδιο, σαν φονιά του εμπόρου. Ο Παλλάδιος, όμως, προσευχήθηκε και ανέστησε τον έμπορο που αμέσως έδειξε τον αληθινό φονιά, που ήταν μάλιστα ανάμεσα σ' αυτούς πού κατηγορούσαν τον Παλλάδιο. Το θαύμα αυτό έκανε ν' αποκτήσει ο Παλλάδιος φήμη αγίου ανδρός σ' όλα τα περίχωρα.

Έτσι λοιπόν, θεοσεβώς, αφού έζησε ο Παλλάδιος, ειρηνικά τελείωσε την επίγεια ζωή του.

Κατά τον Παρισινό Κώδικα 259, καθώς και σε ορισμένους Λαυριωτικούς, η μνήμη του φέρεται και κατά την 27η Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης

Χάρις

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:32 και θα δύσει στις 18:43. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 11 λεπτά.

Σελήνη 9.8 ημερών