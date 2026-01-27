MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;

Η μονομαχία κρίθηκε στη γεύση και στα λιγότερα τεχνικά λάθη

Ακούστε το άρθρο

Δύο μονομαχίες απέμεναν πριν ολοκληρωθεί η κρίσιμη διαδικασία και στον προτελευταίο πάγκο της κουζίνας του MasterChef βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Γιώργος Π. και η Μενεξιά.

Γιώργος Π. - Μενεξιά

Γιώργος Π. - Μενεξιά

Ένα ζευγάρι με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινό στόχο: τη λευκή ποδιά και το εισιτήριο για το σπίτι του MasterChef.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 10

Η επιλογή του πιάτου δεν ήταν απλή υπόθεση. Η Μενεξιά επέλεξε να μαγειρέψει γλώσσα μενιέρ με σάλτσα ταρτάρ, ένα πιάτο που απαιτεί ακρίβεια, τεχνική και σωστή ισορροπία στη σάλτσα. Από την πρώτη στιγμή, η ίδια ήταν ειλικρινής με τους κριτές, παραδεχόμενη πως, αν και το ψάρι την ικανοποίησε, η μαγιονέζα δεν έδεσε όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα η ταρτάρ να βγει υδαρής.

Μενεξιά

Μενεξιά

To πιάτο της Μενεξιάς - Γλώσσα μενιέρ με σάλτσα ταρτάρ

To πιάτο της Μενεξιάς - Γλώσσα μενιέρ με σάλτσα ταρτάρ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Π. αντιμετώπισε δυσκολίες στο καθάρισμα του ψαριού. Το skin off του πήρε περισσότερο χρόνο απ’ όσο υπολόγιζε, γεγονός που επηρέασε άμεσα τη σάλτσα. Όπως εξήγησε, είχε ετοιμάσει μεγαλύτερη ποσότητα, όμως η πίεση του χρόνου δεν του επέτρεψε να τη βάλει στο πιάτο, αφήνοντας μέρος της στο τηγάνι λίγο πριν τη λήξη.

Γιώργος Π

Γιώργος Π.

Οι κριτές παρατήρησαν εξαρχής πως και οι δύο προσπάθειες ήταν ολοκληρωμένες, χωρίς να λείπει κάποιο βασικό στοιχείο. Το πιάτο της Μενεξιάς χαρακτηρίστηκε «πιο πληθωρικό», ενώ του Γιώργου «πιο τσιγκούνικο», κυρίως λόγω χρόνου. Η δοκιμή όμως θα έδινε την τελική απάντηση.

MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;

Το πιάτο της Μενεξιάς - Το πιάτο του Γιώργου

Ο Γιώργος είχε ξανακαθαρίσει γλώσσα στο παρελθόν, ενώ για τη Μενεξιά αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη πρακτική επαφή, παρά το ότι είχε δει πολλές φορές τη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια ένιωθε πως το αποτέλεσμα την ευνοούσε και εκτίμησε ότι η ποδιά πιθανότατα θα κατέληγε στα χέρια της.

MasterChef - Γιώργος Π. vs Μενεξιά: Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά; 

Η απόφαση των κριτών ήταν ξεκάθαρη: η μονομαχία κρίθηκε στη γεύση και στα λιγότερα τεχνικά λάθη. Αν και και οι δύο προσπάθειες είχαν θετικά στοιχεία, μία ήταν πιο ολοκληρωμένη και πιο νόστιμη. Η λευκή ποδιά δόθηκε στη Μενεξιά, προκαλώντας χειροκροτήματα, συγκίνηση και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της. Μίλησε για μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε απέναντι σε έναν επαγγελματία σεφ που σέβεται. Δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, περιγράφοντας τα συναισθήματά της ως κάτι σχεδόν εξωπραγματικό.

Οι κριτές ανέλυσαν και τεχνικά την απόφαση. Το βασικό πλεονέκτημα της Μενεξιάς ήταν η πληθωρική σάλτσα με κάπαρη, στοιχείο-κλειδί στη γλώσσα μενιέρ. Αντίθετα, το πιάτο του Γιώργου είχε εξαιρετική ταρτάρ, όμως υστερούσε στην ποσότητα της σάλτσας, που είναι καθοριστική για τη συνολική νοστιμιά.

Έτσι, η Μενεξιά ανέβηκε στον εξώστη με τη λευκή ποδιά, ενώ ο Γιώργος επέστρεψε στον πάγκο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι στο MasterChef η επαγγελματική ιδιότητα δεν εγγυάται τη νίκη. Εκείνος που κερδίζει είναι αυτός που παραμένει ψύχραιμος και με καθαρό μυαλό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

