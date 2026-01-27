MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

Νίκος vs Γιώργος Κ.: Ποιος μπήκε στο σπίτι;

27.01.26 , 22:22 MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά
Η κουζίνα του MasterChef 10 γέμισε ξανά ένταση, αγωνία και δυνατά συναισθήματα στο επεισόδιο της Τρίτης, όταν ο Νίκος και ο Γιώργος κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε μία κρίσιμη δοκιμασία. Ένα πιάτο φαινομενικά απλό, σνίτσελ με γουακαμόλε, αποδείχθηκε αρκετό για να κρίνει την παραμονή και την πορεία τους στον διαγωνισμό.

MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

Νίκος - Γιώργος Κ. 

Λίγο πριν φτάσουν μπροστά στους κριτές, η ψυχολογική πίεση ήταν εμφανής. «Η καρδιά χτυπάει δυνατά», περιέγραψε ο Νίκος, εκφράζοντας το άγχος που τον κατέκλυζε τη στιγμή της κρίσης. Ο ίδιος παραδέχτηκε ανοιχτά πως δεν ήταν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αναγνωρίζοντας λάθη τόσο στο άνοιγμα όσο και στο τηγάνισμα του σνίτσελ του.

Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στην τεχνική εκτέλεση. Το χρώμα του σνίτσελ του Νίκου «πρόδιδε» τα λάθη, με το πανάρισμα να μην έχει προστατεύσει επαρκώς το κρέας. Το αποτέλεσμα ήταν σημεία όπου το κρέας ήρθε σε άμεση επαφή με το λάδι, δημιουργώντας μαύρα σημάδια και ανομοιόμορφο ψήσιμο. Μια λεπτομέρεια που, σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

To πιάτο του Νίκου

Από την άλλη πλευρά, η προσπάθεια του Γιώργου σχολιάστηκε με σαφώς πιο θετικό πρόσημο. Το τηγάνισμα κρίθηκε σωστό, το πανάρισμα ομοιόμορφο και η συνολική εικόνα του πιάτου προσεγμένη. Οι κριτές δεν είχαν ιδιαίτερες παρατηρήσεις να κάνουν, κάτι που από μόνο του έδειχνε τη διαφορά στη συνολική εκτέλεση.

MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

Το πιάτο του Γιώργου Κ.

Στο γευστικό κομμάτι, καμία από τις δύο προσπάθειες δεν θεωρήθηκε «υπέρτατη». Όπως τόνισαν οι κριτές, υπήρχαν καλά στοιχεία αλλά και σημεία που θα μπορούσαν να έχουν αποδοθεί καλύτερα, τόσο στο σνίτσελ όσο και στο γουακαμόλε. Ωστόσο, η σύγκριση ήταν αναπόφευκτη και μία από τις δύο προσπάθειες έπρεπε να ξεχωρίσει.

MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

Νίκος vs Γιώργος Κ.: Ποιος μπήκε στο σπίτι; 

Η λευκή ποδιά κατέληξε τελικά στον Γιώργο, με τη στιγμή της ανακοίνωσης να συνοδεύεται από συγκίνηση και έντονα συναισθήματα. «Πάει να με πιάσουν και λίγο τα κλάματα», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τη λύτρωση που ένιωσε όταν έφυγε όλη η ένταση της στιγμής και συνειδητοποίησε τι είχε μόλις καταφέρει.

MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά

Ο Γιώργος Κ. πήρε τη λευκή ποδιά

Την ίδια ώρα, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με αμείωτη δυσκολία. Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι από την πρώτη μπριγάδα έχουν ήδη δοκιμαστεί σκληρά, ενώ δύο παίκτες, ο Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου και ο Αλέξανδρος Νεανίδης, αποχώρησαν πρόωρα από το MasterChef 10. Ο μόνος που αισθάνεται προς το παρόν ασφαλής είναι ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στον διαγωνισμό.

 

