MasterChef: Φωτεινούλα VS Χρήστος: Ποιος σέρβιρε ωμό φαγητό;

Η Φωτεινούλα πήρε το ρίσκο από την αρχή, προσκαλώντας σε μονομαχία τον Χρήστο, ο οποίος επέλεξε ως ζητούμενο τα spring rolls.

MasterChef: Η Φωτεινούλα δεν τα πήγε καθόλου καλά στη δοκιμασία

Η 24χρονη διαγωνιζόμενη κατάφερε να φτιάξει μόλις ένα spring roll, το οποίο δεν δοκίμασαν οι κριτές, καθώς ήταν ωμό. «Δεν τα πήγα πολύ καλά. Είχα ένα θέμα με το λάδι της φριτέζας, δεν το άναψα νωρίτερα, οπότε αυτό θα μου στοιχίσει σίγουρα, γιατί έχω ένα ωμό φύλλο», αποκάλυψε φανερά απογοητευμένη.

«Δεν έχουμε και τον αριθμό που ήταν το ζητούμενο», παρατήρησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με την ίδια να επιβεβαιώνει και τη δεύτερη αστοχία της.

MasterChef: Το πιάτο που παρουσίασε η Φωτεινούλα στους κριτές

Από την άλλη, ο αντίπαλός της έκανε επίδειξη δύναμης, σερβίροντας στους κριτές περισσότερα spring rolls.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αποκάλυψε στη συνέχεια το προφανές: ότι ο Χρήστος είναι ο νικητής στη μονομαχία με έπαθλο τη λευκή ποδιά και την είσοδο στο σπίτι. «Σε αυτή την περίπτωση, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτός που παίρνει το τρίτο κατά σειρά εισιτήριο για φέτος και περνά απευθείας στο σπίτι του MasterChef είναι ο Χρήστος», δήλωσε ο γνωστός chef και κριτής.

Έχοντας κάνει το επόμενο βήμα στον διαγωνισμό μαγειρικής, ο Χρήστος εξέφρασε τα συναισθήματά του, ενώ σχολίασε και την κίνηση της Φωτεινής, η οποία τελικά δεν τη δικαίωσε.

Το ταξίδι του Χρήστου στο MasterChef τώρα ξεκινά!

«Αναμενόμενο. Δεν υπήρχε ανταγωνισμός στο τεχνικό και γευστικό κομμάτι του πιάτου και, κακή της τύχη, ίσως δεν έπρεπε να επιλέξει εμένα. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε εμπόδιο που θα βρω μπροστά μου. Υπάρχουν καλοί παίκτες. Τους περιμένω μπροστά να βγούμε σέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Φωτεινή, παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την επιλογή της: «Αν μπορούσα, θα άλλαζα μόνο το πιάτο, θα διάλεγα αυτό που ήθελα εξαρχής: το σνίτσελ με γουακαμόλε. Παίκτη δε θα άλλαζα, γιατί θεώρησα ότι μπορώ να νικήσω τον Χρήστο», δήλωσε στο cue της.

