MasterChef: Ποιος αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι!

Η διαδικασία για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10 έφτασε στο τέλος της, με τη δοκιμασία να κρίνει ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορέσουν τη λευκή ποδιά και ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από τον διαγωνισμό. Επτά παίκτες βρίσκονταν ακόμα στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως στο τέλος της ημέρας μόνο έξι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους.

Στον εξώστη, οι λευκές ποδιές είχαν ήδη πάρει θέση. Εκεί βρίσκονταν όσοι είχαν καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο επετειακό MasterChef 10. Οι κριτές ξεκίνησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με μια άτυπη κατάταξη, βασισμένη στην απόδοση των παικτών στη δοκιμασία με την πατάτα.

Την καλύτερη προσπάθεια της ημέρας παρουσίασε ο Πάνος, ο οποίος άκουσε πρώτος το όνομά του και παρέλαβε τη λευκή ποδιά, που ισοδυναμεί με το πολυπόθητο εισιτήριο για τον φετινό διαγωνισμό. Η χαρά του ήταν εμφανής, με το χειροκρότημα να συνοδεύει τη στιγμή που ανέβηκε στον εξώστη. Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος και ανυπόμονος να μπει στο σπίτι, έχοντας πλέον δικαιωθεί για την προσπάθειά του.

Ο Πάνος πήρε τη λευκή ποδιά

Αμέσως μετά, ακολούθησε η δεύτερη καλύτερη προσπάθεια της ημέρας, που ανήκε στον Ανδρέα. Η συγκίνηση και η αμηχανία του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους συμπαίκτες του να τον υποδέχονται με χαμόγελα και επευφημίες. Και εκείνος, βγάζοντας τη μαύρη ποδιά και φορώντας τη λευκή, πήρε τη θέση του στον εξώστη, πανηγυρίζοντας την επιτυχία του.

Ο Ανδρέας πήρε κι εκείνος λευκή ποδιά και μπαίνει στο σπίτι του MasterChef

Στο ίδιο πανηγυρικό κλίμα, τη λευκή ποδιά κέρδισαν στη συνέχεια και άλλοι παίκτες, με τα ονόματα να ανακοινώνονται ένα προς ένα και την ένταση να κορυφώνεται. Ο ενθουσιασμός, η ανακούφιση και η δικαίωση εναλλάσσονταν στα πρόσωπα των διαγωνιζομένων, καθώς το όνειρο έπαιρνε σάρκα και οστά.

Η πιο δύσκολη στιγμή ήρθε όταν έμειναν μπροστά στον πάγκο τρεις παίκτες: ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης. Τρεις λευκές ποδιές βρίσκονταν μπροστά τους, όμως μόνο δύο θα φοριούνταν. Η αγωνία ήταν έντονη, με τα συναισθήματα να είναι στο κόκκινο και τα σώματα να προδίδουν το άγχος της αναμονής.

Αντώνης

Φωτεινούλα

Γιώργος

Η απόφαση των κριτών ήταν ξεκάθαρη. Ο Αντώνης ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να συνεχίσει στον διαγωνισμό. Όπως εξηγήθηκε, το πιάτο του παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς η πατάτα είχε ταυτόχρονα καμένα και ωμά σημεία, κάτι που στάθηκε καθοριστικό. Ο ίδιος αποχώρησε αποδεχόμενος το αποτέλεσμα ως δίκαιο!

Αποχώρησε ο Αντώνης από το MasterChef λίγο πριν μπει στο σπίτι του MasterChef

Αμέσως μετά, ο Γιώργος και η Φωτεινούλα φόρεσαν τις λευκές ποδιές τους, εξασφαλίζοντας την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef. Η συγκίνησή τους ήταν εμφανής, με δηλώσεις γεμάτες ενθουσιασμό, υπερηφάνεια και αδυναμία να συνειδητοποιήσουν τι μόλις είχε συμβεί.

Με τις λευκές ποδιές πλέον συμπληρωμένες, οι κριτές καλωσόρισαν επίσημα τους διαγωνιζόμενους στο επετειακό MasterChef 10, προειδοποιώντας πως ο φετινός διαγωνισμός θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, οι βαλίτσες ετοιμάστηκαν και το σπίτι άνοιξε τις πόρτες του, με έναν κοινό στόχο να ενώνει όλους: τη νίκη και το μεγάλο έπαθλο.