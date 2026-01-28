MasterChef: Το απόλυτο deja vu - «Σαν να το έχω ξαναζήσει αυτό

Στο επεισόδιο που θα προβληθεί σήμερα Τετάρτη στις 21:00 στο Star, οι τηλεθεατές του MasterChef θα ζήσουν το απόλυτο deja vu.

«Είστε έτοιμοι να ζήσετε το επετειακό MasterChef 10;», ακούγεται να λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο trailer, ενώ βλέπουμε τη νέα παρτίδα παικτών που διεκδικεί τη λευκή ποδιά που οδηγεί στο σπίτι του MasterChef. Όλοι τους δείχνουν ανυποψίαστοι, αλλά σε πλήρη ετοιμότητα να μαγειρέψουν.

«Σαν να το έχω ξαναζήσει αυτό», σχολιάζει ο Πάνος Ιωαννίδης, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να γελάει μοχθηρά και να λέει: «Πού να ξέρανε».

Ο Σωτήρης Κοντιζάς δίνει στη συνέχεια μια μικρή γεύση από την τρομερή πλεκτάνη που θα ξετυλίγεται επεισόδιο με το επεισόδιο: «Και να πούμε ότι αυτοί οι δεύτεροι 14 θα μπουν σε άλλο σπίτι». Στο τέλος του βίντεο μαθαίνουμε δια στόματος Λεωνίδα Κουτσόπουλου πως θα υπάρξει αποχώρηση.

MasterChef: Οι παίκτες δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται!

Όπως έγινε γνωστό στην πρεμιέρα, φέτος οι δύο μπριγάδες -μπλε και κόκκινοι- επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς όμως να γνωρίζει η μία την ύπαρξη της άλλης.

Μία κουζίνα, δύο κόσμοι

Οι μπριγάδες αρχικά θα μένουν σε δύο ξεχωριστά σπίτια και δε θα συναντούν η μία την άλλη, παρά μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες.

Στην τελική 10άδα, όταν κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, μπλε και κόκκινοι θα συγκρουστούν για μία τελευταία φορά. Μόνο τα πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας και τις 100.000 ευρώ.

Οι ανατροπές στον 10ο επετειακό κύκλο του MasterChef διαδέχονται η μία την άλλη - και είμαστε ακόμα στην αρχή!