Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Ιανουαρίου
26.01.26 , 00:13 «Έξυπνες» κάμερες: Εντός εβδομάδας οι πρώτες κλήσεις σε παραβάτες του ΚΟΚ
25.01.26 , 23:59 Νέο Φάληρο: Γέφυρα με σκουριασμένα σίδερα και τσιμέντα στον «αέρα»
25.01.26 , 23:28 Ίμια: Σε κλίμα συγκίνησης το μνημόσυνο του Παναγιώτη Βλαχάκου
25.01.26 , 23:24 Καιρός: Σε πορτοκαλί συναγερμό η χώρα - «Red Code» για έξι περιοχές
25.01.26 , 23:21 Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα στο Βερολίνο με πέντε τραυματίες
25.01.26 , 22:16 Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15.000.000 ευρώ
25.01.26 , 21:22 Σέρρες: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια - Ο γάτος και η... μετεμψύχωση
25.01.26 , 20:36 BMW: Γιατί χαμογελούν οι εργαζόμενοι της
25.01.26 , 20:20 Γλυφάδα: Πώς έφθασε ο γιος από την αποφυλάκιση στη δολοφονία του πατέρα του
25.01.26 , 19:33 «Χάλκινη» η εθνική πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου!
25.01.26 , 18:43 Ζελένσκι: 100% έτοιμο το έγγραφο των εγγυήσεων Τραμπ για την Ουκρανία
25.01.26 , 17:35 Μινεάπολη: Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE
25.01.26 , 16:52 Aπογοητεύτηκε ο Αταμάν- Σε ποιον έβαλε τις φωνές
25.01.26 , 16:22 Κ. Μητσοτάκης: Ο δρόμος είναι ένας, μεταρρυθμίσεις
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Zαννίνου: Ποιον παρουσιαστή χαρακτήρισε δύσκολο συνεργάτη;
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Όσιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 26 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ξενοφών και Ξενοφούλα.

Ο Άγιος Ξενοφών

Ο Άγιος Ξενοφών

Ο Ξενοφών καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη κι έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565). Πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως ασκητής στην Παλαιστίνη μαζί με τη σύζυγό του Μαρία και τα δυο παιδιά του Αρκάδιο και Ιωάννη, με τους οποίους συνεορτάζονται.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης*
  • Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:34 και θα δύσει στις 18:41. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 7 λεπτά.

Σελήνη 6.6 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων

Κάθε χρόνο στις 26 Ιανουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για την ανάδειξη του έργου, το οποίο επιτελούν.

Ειδικότερα, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, προσφέροντας υποστήριξη στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top