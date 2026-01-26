Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Όσιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 26 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ξενοφών και Ξενοφούλα.

Ο Άγιος Ξενοφών

Ο Ξενοφών καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη κι έζησε τα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565). Πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ως ασκητής στην Παλαιστίνη μαζί με τη σύζυγό του Μαρία και τα δυο παιδιά του Αρκάδιο και Ιωάννη, με τους οποίους συνεορτάζονται.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης*

Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:34 και θα δύσει στις 18:41. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 7 λεπτά.

Σελήνη 6.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων

Κάθε χρόνο στις 26 Ιανουαρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα των Τελωνείων, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για την ανάδειξη του έργου, το οποίο επιτελούν.

Ειδικότερα, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών, των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, προσφέροντας υποστήριξη στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.