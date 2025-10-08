Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

08.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Η Οσία Πελαγία η από εταιρίδων γνωστή σαν Μαργιτώ ήταν Βυζαντινή ηθοποιός, μίμος, και χορεύτρια διάσημη στην εποχή της με καταγωγή την Αντιόχεια.

Έζησε την εποχή του Ιωάννη του Χρυσόστομου. Αναφέρεται πανέμορφη και διάσημη μίμος της Αντιόχειας, διάσημη σε όλη την αυτοκρατορία, το όνομα της, Μαργιτώ, δεν ήταν το αληθινό της αλλά το καλλιτεχνικό της που το είχε αποκτήσει από τα πολλά μαργαριταρένια κοσμήματα που φορούσε και ήταν δώρα από θαυμαστές της.

Ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι κατάφερε να την προσηλύτιση ο επίσκοπος Νόννος στον χριστιανισμό και να την βαπτίσει Πελαγία όπως ήταν το αληθινό της όνομα. Έπειτα η Μαργιτώ λόγω των πολλών πειρασμών που αντιμετώπιζε εγκατέλειψε το θέατρο και κλείσθηκε σε αντρική μονή της Ιερουσαλήμ υποδυόμενη τον άνδρα με το όνομα Πελάγιος, έπειτα από τρία χρόνια πέθανε, αναφέρεται ότι μετά τον θάνατο της ανακάλυψαν ότι ήταν γυναίκα.

Η εκκλησία την ανακήρυξε αγία, Αγία Πελαγία, και εορτάζει στις 8 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πελαγής, Πελάγιος *
  • Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:27 και θα δύσει στις 18:58. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 16.2 ημερών

