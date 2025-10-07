Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»

Το instastory του Greek Freak- «Θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 11:22 Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον Λεκορνί
07.10.25 , 10:58 H ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική ομάδα
07.10.25 , 10:44 «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
07.10.25 , 10:40 Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Κώστα Τσουρό: «Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα»
07.10.25 , 10:33 Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στη συνεργό του Έπστιν
07.10.25 , 10:28 Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
07.10.25 , 10:27 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη για κατοχή ναρκωτικών
07.10.25 , 10:20 Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
07.10.25 , 10:20 Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
07.10.25 , 10:15 Καλιφόρνια: Τρεις φοιτητές κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο
07.10.25 , 10:03 Τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα στην εφηβεία κι αυτοί είναι οι λόγοι
07.10.25 , 09:36 Μπογδάνος για Σερίφη : «Δεν έχω λόγο να μιλήσω μαζί του»
07.10.25 , 09:34 Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»
07.10.25 , 09:05 Nissan Skills Academy: Πρακτική μαθητών σε εργοστάσιο αυτοκινήτων
07.10.25 , 09:03 Κωνσταντίνα: Οι γάμοι, η καριέρα, ο χωρισμός και η σχέση με την κόρη της
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συγκινήθηκε η Ράνια Θρασκιά για το διαζύγιό της - «Είναι επίτευγμα ζωής»
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Αναστασιάδης: «Ήμουν μέσα στον τοκετό της Τζένης. Το βίωσα με… πιεσόμετρα»
Ιωάννα Τούνη: «Η πραγματικότητα πίσω από κάθε glam λήψη μίας μαμάς»
Άγγελος Λάτσιος: Μας δείχνει τη δική του... φάρμα!
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Αττικόν: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη - Υπέστη αλλεργικό επεισόδιο
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όσα είπαν στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ο άσος του ΝΒΑ, η σύζυγός του και ο πρώτος του προπονητής/ Happy Day 4/7/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε μέσω instastory του να μην ανεβάσει ξανά κανείς τα παδιά του σε καμία πλατφόρμα, θέλοντας ως γονιός να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή και να εξασφαλίσει το μεγάλωμά τους σε ένα περιβάλλον με αίσθημα ασφάλειας. 

Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο/ instastory

Γιάννης Αντετοκούνμπο/ instastory

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε το ξέσπασμα του Έλληνα άσου του NBA. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για την εγκατάσταση της οικογένειάς του στην Ελλάδα, το σπίτι που θα μένουν και τα σχολεία στα οποία θα φοιτούν τα παιδιά. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι λίγο μετά το τέλος του Ευρωμπάσκετ του 2025, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα απειλητικό μήνυμα που έλαβε, το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε».

Ο Greek Freak έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Μαράια, τέσσερα παιδιά ηλικίας 5,4,2 ετών και το μικρότερο είναι 4 μηνών. Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016 και ο γάμος τους έγινε σε θέρετρο της Πύλου, πριν από έναν χρόνο. 

Αντετοκούνμπο: «Όταν αποσυρθώ από το μπάσκετ θα μείνω μόνιμα στην Ελλάδα»

Το ζευγάρι έχει επικοινωνήσει αρκετές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα. «Σίγουρα, όταν αποσυρθώ από το μπάσκετ, η Ελλάδα, η Αθήνα, είναι το σπίτι μου. Έχω τους φίλους μου εδώ, τους προπονητές μου από την ομάδα του Φιλαθλητικού. Το έχω συζητήσει με τη γυναίκα μου, το ξέρει, γιατί αυτή αποφασίζει για όλα. Ναι, μαθαίνει ελληνικά η γυναίκα μου αλλά και τα  παιδιά μας, θέλω να μάθουν την ελληνική κουλτούρα και τις παραδόσεις μας. Όταν αποσυρθώ σίγουρα θα μετακομίσω στην Ελλάδα, αλλά ίσως και τα επόμενα 2-3 χρόνια να έρθει η οικογένειά μου μόνιμα στην Ελλάδα», είπε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εκπομπή Happy Day, τον Ιούλιο του 2025.

«Έρχομαι εδώ και μπορώ απλώς να χαλαρώσω και να παίρνω φρέσκο αέρα. Εδώ όλοι δείχνουν τόση αγάπη! Αγαπώ τα πάντα: την κουλτούρα, τον καιρό, τις παραλίες, τους ανθρώπους. Όποτε είναι έτοιμος ο Γιάννης και αν είναι το καλύτερο για την οικογένειά μας, θα μετακομίσουμε μόνιμα στην Ελλάδα», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
 |
ΜΑΡΑΙΑ ΡΙΝΤΛΣΠΡΙΓΚΕΡ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top