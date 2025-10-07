Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε μέσω instastory του να μην ανεβάσει ξανά κανείς τα παδιά του σε καμία πλατφόρμα, θέλοντας ως γονιός να προστατεύσει την ιδιωτική τους ζωή και να εξασφαλίσει το μεγάλωμά τους σε ένα περιβάλλον με αίσθημα ασφάλειας.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο/ instastory

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε το ξέσπασμα του Έλληνα άσου του NBA. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που μιλούσαν για την εγκατάσταση της οικογένειάς του στην Ελλάδα, το σπίτι που θα μένουν και τα σχολεία στα οποία θα φοιτούν τα παιδιά. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι λίγο μετά το τέλος του Ευρωμπάσκετ του 2025, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα απειλητικό μήνυμα που έλαβε, το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε».

Ο Greek Freak έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Μαράια, τέσσερα παιδιά ηλικίας 5,4,2 ετών και το μικρότερο είναι 4 μηνών. Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2016 και ο γάμος τους έγινε σε θέρετρο της Πύλου, πριν από έναν χρόνο.

Το ζευγάρι έχει επικοινωνήσει αρκετές φορές την αγάπη του για την Ελλάδα. «Σίγουρα, όταν αποσυρθώ από το μπάσκετ, η Ελλάδα, η Αθήνα, είναι το σπίτι μου. Έχω τους φίλους μου εδώ, τους προπονητές μου από την ομάδα του Φιλαθλητικού. Το έχω συζητήσει με τη γυναίκα μου, το ξέρει, γιατί αυτή αποφασίζει για όλα. Ναι, μαθαίνει ελληνικά η γυναίκα μου αλλά και τα παιδιά μας, θέλω να μάθουν την ελληνική κουλτούρα και τις παραδόσεις μας. Όταν αποσυρθώ σίγουρα θα μετακομίσω στην Ελλάδα, αλλά ίσως και τα επόμενα 2-3 χρόνια να έρθει η οικογένειά μου μόνιμα στην Ελλάδα», είπε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην εκπομπή Happy Day, τον Ιούλιο του 2025.

«Έρχομαι εδώ και μπορώ απλώς να χαλαρώσω και να παίρνω φρέσκο αέρα. Εδώ όλοι δείχνουν τόση αγάπη! Αγαπώ τα πάντα: την κουλτούρα, τον καιρό, τις παραλίες, τους ανθρώπους. Όποτε είναι έτοιμος ο Γιάννης και αν είναι το καλύτερο για την οικογένειά μας, θα μετακομίσουμε μόνιμα στην Ελλάδα», είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.