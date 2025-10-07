Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.

Ο Σέργιος και ο Βάκχος ήταν ανώτεροι Ρωμαίοι αξιωματικοί, που υπηρετούσαν υπό τις διαταγές του αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286-305).

Όταν αποκαλύφθηκε η χριστιανική τους πίστη, οι δύο αξιωματικοί αρνήθηκαν να την αποκηρύξουν και ο μεν Σέργιος αποκεφαλίστηκε, ο δε Βάκχος μαστιγώθηκε μέχρι θανάτου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σέργιος*

Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα *

Βάκχος

Βάκχη, Βακχία

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης*

Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:26 και θα δύσει στις 18:59. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 15 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα για την Aξιοπρεπή Eργασία

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Aξιοπρεπή Eργασία (World Day of Decent Work) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (International Trade Union Confederation), που συσπειρώνει στις τάξεις της 175 εκατομμύρια εργαζόμενους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα.

Βασικοί της στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας για την Aξιοπρεπή Εργασία είναι:

Να προβάλλει την έννοια της Αξιοπρεπούς Εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και ότι είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.

Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της οικονομικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.