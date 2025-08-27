Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης και Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος.

Μεγαλομάρτυρας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και από τους δημοφιλέστερους Αγίους. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Φανούριος και Φανουρία. Με τον Άγιο Φανούριο συνδέεται ένα νηστίσιμο γλύκισμα, η φανουρόπιτα.

Η Εκκλησία δεν γνωρίζει πού και πότε μαρτύρησε, γι’ αυτό και ήταν άγνωστος στους Συναξαριστές. Έγινε γνωστός από την τυχαία ανεύρεση της εικόνας του μεταξύ 1355 και 1369 στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τειχών της πόλης βρέθηκε αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη, που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό, ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες δώδεκα παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπόφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις «Άγιος Φανούριος». Ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Νείλος Β' ο Διασπωρηνός (1355-1369) ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε την εορτή του στις 27 Αυγούστου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αρκάδιος, Αρκάδης

Αρκαδία, Αρκάδα

Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης

Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης

Φανουρία, Φανή, Φανούλα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:50 και θα δύσει στις 20:02. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 11 λεπτά.

Σελήνη 3.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών

Η Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών (World Lake Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Θεσπίστηκε με το ψήφισμα A/RES/79/142, που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2024 από τη Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού και στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων.

Οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Οι λίμνες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσφέροντας βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγριας ζωής.