Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου.

Ο Εύπλος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, όπου ήταν και διάκονος της εκεί Εκκλησίας.

Θερμός κήρυκας του Ευαγγελίου ο Εύπλος, προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη των διωκόμενων χριστιανών και τους προέτρεπε να προτιμούν τα πιο φρικτά μαρτύρια παρά να αρνηθούν το Χριστό. Αποκεφαλίστηκε κατ εντολή του επάρχου Καλβισιανού.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:37 και θα δύσει στις 20:23. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 2.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Steelpan

Η Παγκόσμια Ημέρα Steelpan (World Steelpan Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου με ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2023. Με αυτό τον τρόπο, το ανώτατο όργανο του διεθνούς οργανισμού θέλησε να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής Τρίνινταντ και Τομπάγκο και να γιορτάσει παράλληλα την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το steelpan, επίσης γνωστό ως steel drum ή απλά pan, είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται pannists και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με λαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από pannists συγκροτεί την steelband ή steel orchestra.