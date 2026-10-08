Ελεονώρα Μελέτη: «Η Αριστερά διαστρεβλώνει ξανά τα λεγόμενά μου»

Τι απαντά στα σχόλια για την ομιλία της περί «δικαιωμάτων των εργοδοτών»

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Η νέα τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη μετά τις αντιδράσεις για την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη απάντησε σε επικρίσεις για την τοποθέτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τα δικαιώματα των εργοδοτών.
  • Κατηγόρησε την Αριστερά για διαστρέβλωση των λεγομένων της και υποκίνηση μίσους.
  • Τόνισε ότι η έκθεση που παρουσίασε υποστηρίχθηκε από σοσιαλιστές και αριστερούς ευρωβουλευτές.
  • Επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας για υγιείς εργασιακές σχέσεις και την πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων.
  • Η ομιλία της αναδείκνυε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι εργοδότες στον εργασιακό χώρο.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε στα αρνητικά σχόλια για την τοποθέτησή της στο ευρωκοινοβούλιο περί «δικαιωμάτων των εργοδοτών». 

Η ευρωβουλευτής έκανε λόγο για « σκόπιμη διαστρέβλωση των λεγομένων της από την Αριστερά» , τονίζοντας ότι την έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία, όπως αναφέρει, ήταν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη στήριξαν οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς. 

Ακολουθεί ολόκληρη τη δήλωσή της:  

«Η Αριστερά, για ακόμη μια φορά, καταφεύγει στη γνωστή της τακτική.  Κόβει, ράβει και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δε συμφωνούν μαζί της, προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια αφήγηση και στη συνέχεια ξεκινάει την υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο. 

Η Αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων, επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. 

Η ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δημόσια και διαθέσιμη ολόκληρη σε όποιον θέλει να ενημερωθεί σωστά. 

Όπως δημόσια και διαθέσιμη είναι και η έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα και την οποία στήριξαν σύσσωμοι όλοι οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές και οι βουλευτές της Αριστεράς. 

Αν δεν είναι αυτό υποκρισία, τότε τι είναι;  

Μη βιάζονται λοιπόν να μιλήσουν εξ ονόματος των εργαζομένων όσοι δεν είναι ενήμεροι. Έχω φροντίσει ήδη να μιλήσω για λογαριασμό τους και μάλιστα με επιτυχία. 

Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δήθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία, ούτε πολιτική 
κριτική. 
Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στο χώρο της εργασίας, σε ένα φτηνό σόου, όπου όσοι 
βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ελεονώρα Μελέτη: H τοποθέτηση στο Ευρωκοινοβούλιο που σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων 

Μιλώντας τη Δευτέρα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η Ελεονώρα Μελέτη έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση: 

«Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Μέσα σε αυτές τις ώρες πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, λεκτική βία, συναισθηματικό εκβιασμό, απαξίωση, εκφοβισμό. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους θέλει γερό στομάχι και πως πρέπει να υπομείνουν τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, πως θα πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς τους συναδέλφους.  

Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκεί αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πώς οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους, πώς στις επιχειρήσεις ειδικά μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.  

Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.  

Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους.  

Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα, απολαμβάνοντας την εργασία τους.  

Από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας». 

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