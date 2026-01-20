Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία

Ελλάδα και η Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία. Μετά τα πυραυλικά συστήματα Pulse και Spike and Loss που τρομάζουν την Άγκυρα, θα συνεργαστούν και σε αντι - drone συστήματα και στην κυβερνοασφάλεια. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, Νίκος Δένδιας και Ίσραελ Κατζ, που συναντήθηκαν στο Πεντάγωνο, μίλησαν για τις απειλές στην περιοχή μας, φωτογραφίζοντας την Τουρκία.
Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας
«Στην περιοχή μας, πολλά διακυβεύονται από, αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, από αμφισβήτηση του δικαίου της θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, χωρίς να απειλεί οιοδήποτε» τόνισε ο κ. Δένδιας.
«Είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία σε νέα ύψη – και έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή να εδραιώσουν παρουσία μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρακλαδιών – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή – και να υλοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους. Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα, καθώς και μια ακόμη φίλη χώρα και των δύο, η Κύπρος, στέκονται ενωμένες απέναντι σε πραγματικές απειλές για ολόκληρη την περιφερειακή τάξη» τόνισε από την πλευρά του ο Ίσραελ Κατζ.
«Όποιος ονειρεύεται να γυρίσει την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλει έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή να ανασυστήσει αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών – θα συναντήσει μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών κρατών με την ικανότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους» πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.
Στο Υπουργείο Εξωτερικών, διεξάγεται σήμερα η πέμπτη συνάντηση της διαδικασίας πολιτικού διάλογου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, εν όψει της συνάντησης κορυφής Μητσοτάκη - Ερντογάν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Τις συνομιλίες διεξάγουν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι».