Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία

Ελλάδα και η Ισραήλ ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία. Μετά τα πυραυλικά συστήματα Pulse και Spike and Loss που τρομάζουν την Άγκυρα, θα συνεργαστούν και σε αντι - drone συστήματα και στην κυβερνοασφάλεια. Οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Ισραήλ, Νίκος Δένδιας και Ίσραελ Κατζ, που συναντήθηκαν στο Πεντάγωνο, μίλησαν για τις απειλές στην περιοχή μας, φωτογραφίζοντας την Τουρκία.

Η συνάντηση Δένδια - Κατζ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

«Στην περιοχή μας, πολλά διακυβεύονται από, αποσταθεροποιητικές πρακτικές, από αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, από αμφισβήτηση του δικαίου της θάλασσας. Η Ελλάδα υπερασπίζεται την κυριαρχία της, χωρίς να απειλεί οιοδήποτε» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία σε νέα ύψη – και έτοιμοι να κάνουμε ό,τι απαιτείται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, είμαστε εξίσου αποφασισμένοι και σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: να μην επιτρέψουμε σε παράγοντες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή να εδραιώσουν παρουσία μέσω της τρομοκρατίας, της επιθετικότητας ή στρατιωτικών παρακλαδιών – στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή – και να υλοποιήσουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες τους. Το Κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα, καθώς και μια ακόμη φίλη χώρα και των δύο, η Κύπρος, στέκονται ενωμένες απέναντι σε πραγματικές απειλές για ολόκληρη την περιφερειακή τάξη» τόνισε από την πλευρά του ο Ίσραελ Κατζ.

«Όποιος ονειρεύεται να γυρίσει την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλει έλεγχο μέσω της τρομοκρατίας ή να ανασυστήσει αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών – θα συναντήσει μια αποφασισμένη συμμαχία ελεύθερων, ισχυρών κρατών με την ικανότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους» πρόσθεσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών, διεξάγεται σήμερα η πέμπτη συνάντηση της διαδικασίας πολιτικού διάλογου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, εν όψη της συνάντησης κορυφής Μητσοτάκη - Ερντογάν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Τις συνομιλίες διεξάγουν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβης Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι».