Δένδιας: Κρίσιμη η σημασία της συνεργασίας Ελλάδας - Μ. Βρετανίας

Η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας σε πολλούς τομείς όπως η έρευνα, η παραγωγή και η τεχνολογία τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. «Σε αυτό το μεταβαλλόμενο κόσμο, κανένα κράτος, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις μόνο του» ο οποίος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, του 9ου Ελληνο - Βρετανικού Συμποσίου, στο Πανεπιστήμιο, με θέμα: «Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο – Εταίροι σε μια εποχή αβεβαιότητας».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «το ερώτημα είναι πώς δύο χώρες, που συνδέονται με την ιστορία και τις κοινές αξίες, μπορούν να συνεργαστούν για να πλοηγηθούν σε έναν ολοένα και πιο απρόβλεπτο κόσμο».

«Θα πρέπει», υπογράμμισε, «να μοιράζονται μια κοινή άποψη για τον κόσμο», ενώ συνέχισε αναφέροντας ότι αισθάνεται υπερήφανος διότι «το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου φέρει την υπογραφή μου».

Σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία, ανέλυσε, ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδιαμορφώσει ριζικά την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης για το άμεσο μέλλον».

Διαπίστωσε, δε, «ένα αυξανόμενο πρόβλημα», καθώς, όπως είπε, «παρόλο που συμφωνούμε απόλυτα με το Ηνωμένο Βασίλειο στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στην αντιμετώπιση της νέας προσπάθειας της Ρωσίας να αναδιαμορφώσει το χάρτη, ταυτόχρονα το ζήτημα της Ουκρανίας ασφυκτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ευρωπαϊκές πολιτικές».

«Η Ρωσία «δεν είναι ο μόνος νταής στην πόλη», όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Ρόναλντ Ρίγκαν με την ανησυχητική του ειλικρίνεια» ξεκαθάρισε.

Ο Ν. Δένδιας στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Δένδιας για Τουρκία: Αναλογισθείτε αν έχετε κοινές αξίες

Για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «διατηρεί τις πιο θερμές σχέσεις με τη Μόσχα. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει επιβάλει ούτε μία κύρωση στη Ρωσία. Ακριβώς το αντίθετο. Ρωσικά κεφάλαια εισρέουν στην τουρκική οικονομία».

«Για άλλη μια φορά, η Τουρκία θεωρείται από πολλές πρωτεύουσες του ΝΑΤΟ, όχι ως μια δύσκολη ειδική περίπτωση, αλλά ως ένας ζωτικός εταίρος σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον οποίον μπορεί κανείς να εμπιστευτεί απόλυτα» ξεκαθάρισε.

«Το βασικό ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί είναι αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι βέβαιο ότι το Λονδίνο και η 'Αγκυρα μοιράζονται την ίδια άποψη για τον κόσμο, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες φιλοδοξίες. Ορίστε, λοιπόν, μια δοκιμασία. Έχουμε Τεχνητή Νοημοσύνη. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε δύο διαφορετικές φωτογραφίες του κόσμου σε 20 ή 30 χρόνια. Και σκεφτείτε, παρακαλώ, πόσο παρόμοιες θα ήταν αυτές οι δύο φωτογραφίες. Ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι το Λονδίνο σε 20 ή 30 χρόνια και ο κόσμος όπως θα ήθελε να είναι η 'Αγκυρα σε 20 ή 30 χρόνια. Και πάλι, ας δούμε» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Για την Κύπρο, ξεκαθάρισε ότι επικρατεί «μια απαράδεκτη κατάσταση ενός διαιρεμένου νησιού, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατέχεται από μια άλλη χώρα», ενώ σχετικά με τη Γάζα, εξέφρασε την ελπίδα «ότι το σχέδιο Τραμπ θα μπορέσει τελικά να οδηγήσει σε μια διαρκή εκεχειρία και, ελπίζουμε, αργότερα σε μια διαρκή ειρήνη.



Για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε: «Συνήθως χρησιμοποιούμε την έκφραση «ο ελέφαντας στο δωμάτιο». Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, είναι ο ελέφαντας που φεύγει από το δωμάτιο».

Για την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, εξήγησε ότι η Ελλάδα «είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει σε αυτήν την επιχείρηση, η οποία αντιμετωπίζει την πρόκληση που θέτουν οι Χούθι στη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις ζωτικές γραμμές της Ευρώπης».

Αλλάζουν όλα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την «Ατζέντα 2030»

Για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030», ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για ένα συνολικό μετασχηματισμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

«Με την «Ατζέντα 2030», αλλάζουμε τα πάντα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Από τη δομή μέχρι τα οπλικά συστήματα. Αλλά, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα. Ένας στρατός δεν είναι εκπαιδευμένος να κάνει ερωτήσεις. Ένας στρατός είναι εκπαιδευμένος να υπακούει σε εντολές. Αλλά, δυστυχώς, απλώς υπακούοντας σε εντολές, δεν μπορείς να επιβιώσεις στο σύγχρονο πολεμικό περιβάλλον. Έτσι, προσπαθούμε να διδάξουμε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός από την υπακοή σε εντολές, να αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις. Τι εννοώ με αυτό; Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια Διεύθυνση Καινοτομίας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ειδικότερα, για το σύστημα «Κένταυρος», ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι δοκιμάστηκε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου «παρακολουθώντας τα Bayraktar να πετούν πάνω από τον ορίζοντα».

Ακολούθως και «αφού αυτό αποδείχθηκε επιτυχημένο, τοποθετήσαμε το «Κένταυρος» σε μία από τις φρεγάτες μας που επιχειρούσε εναντίον των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε, επειδή κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι που προσπαθούσαν να βυθίσουν δύο εμπορικά πλοία. Ο «Κένταυρος» θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πλοία του Ελληνικού Ναυτικού και αργότερα στις μονάδες του Στρατού Ξηράς. Αυτό είναι το είδος του συστήματος που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί» ανέφερε ο κ. Δένδιας

Εξήρε στη συνέχεια το οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά και τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και συνέχισε: «Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σύγχρονου πολέμου. Επειδή η ασφάλεια δεν αφορά μόνο την καθαρή στρατιωτική ισχύ. Και είναι ζωτικής σημασίας η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην έρευνα, στην παραγωγή, στην τεχνολογία. Και η χρηματοδότηση υπάρχει».