Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή για δέματα σε courier - Τέλος τα μετρητά

Στο διπλάσιο της αξίας του δέματος το πρόστιμο για τους παραβάτες

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Οικονομια
Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή για δέματα σε courier (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τον Νοέμβριο, η αντικαταβολή για δέματα θα γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική πληρωμή, καταργώντας τα μετρητά.
  • Οι couriers θα πρέπει να έχουν POS για τις πληρωμές κατά την παράδοση.
  • Στόχος του μέτρου είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των ηλεκτρονικών απάτων.
  • Εξαιρέσεις θα ισχύουν για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.
  • Εταιρίες που δεν συμμορφώνονται θα πληρώνουν πρόστιμο ίσο με διπλάσιο της αξίας του δέματος.

Αλλάζουν όλα από τον επόμενο μήνα στις παραδόσεις δεμάτων από εταιρίες ταχυμεταφορών. Η αντικαταβολή θα γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική πληρωμή ακόμα και για αντικείμενα μικρής αξίας. 

Αυτό σημαίνει ότι οι couriers θα πρέπει να έχουν μαζί τους POS και οι καταναλωτές να ξεχάσουν τα μετρητά... 

Για όσους παρήγγειλαν ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα βιβλίο ή ένα κινητό τηλέφωνο και επέλεξαν να πληρώσουν μόλις παραλάβουν το δέμα, από τον Νοέμβριο η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται με κάρτα ή με ψηφιακό πορτοφόλι, είτε πας στο γκισέ της εταιρίας ταχυμεταφορών είτε φέρει το δέμα σπίτι σου ένας courier. Με απλά λόγια, η αντικαταβολή με μετρητά, καταργείται.


Αποζημιώσεις για απώλειες ή καθυστερήσεις δεμάτων από ΕΛΤΑ και Courier

Ταχυμεταφορές με POS παντού - Στόχος η φοροδιαφυγή και οι ηλεκτρονικές απάτες 

Με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε και ο φόρτος εργασίας στις εταιρείες ταχυμεταφορών. Όμως πολλοί πελάτες δε θέλουν να καταχωρίσουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία πληρωμής στο διαδίκτυο και επιλέγουν τη μέθοδο της αντικαταβολής, προκειμένου να προστατευτούν από υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας και από ηλεκτρονικές απάτες.

Στόχος και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τα μέτρα για τα δέματα

Στόχος και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τα μέτρα για τα δέματα 

Στόχος του μέτρου είναι αφενός να καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και  το λαθρεμπόριο και αφετέρου η απάτη από ηλεκτρονικά καταστήματα που πουλάνε «μαϊμούδες» και στη συνέχεια   εξαφανίζονται.

Πρόστιμο στους couriers το διπλάσιο της αξίας του δέματος

Από τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, θα εξαιρεθούν οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών. 

Όσο για τις εταιρίες που δεν θα συμμορφώνονται θα πληρώνουν πρόστιμο ίσο με διπλάσιο της αξίας του κάθε δέματος.
 

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