Αποζημιώσεις για απώλειες ή καθυστερήσεις δεμάτων από ΕΛΤΑ και Courier

Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Αποζημιώσεις Για Απώλειες -Καθυστερήσεις Δεμάτων Από Courier
  • Η ΕΕΤΤ θέσπισε νέο πλαίσιο αποζημιώσεων για πλημμελή ταχυδρομικές υπηρεσίες.
  • Η απόφαση έρχεται σε περίοδο αυξανόμενων καταγγελιών για καθυστερήσεις και απώλειες δεμάτων.
  • Η εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου.
  • Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναθεωρεί το καθεστώς αποζημιώσεων που ίσχυε από το 2013.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των χρηστών και η αποσαφήνιση ευθυνών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην περιφέρεια, με την 20ή Φεβρουαρίου να σηματοδοτεί την πρώτη φάση υλοποίησής του, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στη θέσπιση νέου πλαισίου κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η απόφαση της ΕΕΤΤ έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι καταγγελίες πολιτών για καθυστερήσεις, απώλειες και γενικότερα προβληματικές παραδόσεις αυξάνονται, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η Αρχή αναθεωρεί το ισχύον καθεστώς αποζημιώσεων που εφαρμόζεται από το 2013, επιχειρώντας να ενισχύσει την προστασία των χρηστών και να αποσαφηνίσει τις ευθύνες των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 |
ΔΕΜΑ
 |
ΕΛΤΑ
 |
COURIER
