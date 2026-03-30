Youth Pass 2026: 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών– Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πίστωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: pexels
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις
Ακούστε το άρθρο

Την 1η Απριλίου πρόκειται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το οποίο θα δώσει σε νέους και νέες ηλικίας 18 και 19 ετών οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο vouchers.gov.gr.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως το τέλος Μαΐου.

Youth Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ στους 18αρηδες

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τα 18 ή 19 έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά – με τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Στη συνέχεια, η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Youth Pass 2026: Πώς θα κάνετε αίτηση

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, εφόσον ο δυνητικά δικαιούχος εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Ωστόσο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως και μέσω ΚΕΠ.

Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους

Youth Pass 2026: Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα 

Η κάρτα έχει διάρκεια ισχύος δύο ετών.

Τα 150 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

  • Πολιτιστικές δραστηριότητες (σινεμά, θέατρα, μουσεία).
  • Μετακινήσεις (τρένα, λεωφορεία, πλοία).
  • Τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πακέτα).
Διαβάστε περισσότερα:
YOUTH PASS
 |
YOUTH PASS 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top