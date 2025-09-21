Ο ΕΦΚ κάνει ακόμα πιο «πικρή» την τιμή του καφέ

Ανεξάρτητη Αρχή για τις αυξήσεις στις τιμές από τον Θεοδωρικάκο

«Καμπανάκι» των εισαγωγέων και των εμπόρων καφέ. Έρχονται νέες ανατιμήσεις στην καθημερινή συνήθεια του Έλληνα ανεξαρτήτου ηλικίας και μάλιστα με επιστολή τους στον πρωθυπουργό πλέον ζητούν την μείωση ή την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενός μνημονιακού φόρου που ήρθε και έμεινε. Μόνο έτσι, όπως τονίζουν, υπάρχει τρόπος συγκράτησης των τιμών.      
Ένας μνημονιακός φόρος που ήρθε για λίγο και έγινε μόνιμος... Όσο δεν καταργείται, οι τιμές δε μειώνονται. 

«Πικρός» ο καφές μετά την αύξηση του ΦΠΑ 

Ελληνική Ένωση Καφέ: έκκληση στον πρωθυπουργό για κατάργηση του ΕΦΚ

Οι έμποροι και οι εισαγωγείς καφέ στέλνουν πλέον επιστολή στον πρωθυπουργό να μειωθεί ή να καταργηθεί ακόμα καλύτερα ο ΕΦΚ. «Καθώς έρχεται και νέα αύξηση, αφού τα νέα συμβόλαια που υπογράφησαν τον προηγούμενο μήνα είναι με τιμές αυξημένες κατά 50%» αναφέρουν.

Άλλωστε, και με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το καφεδάκι μέσα σε έναν χρόνο έχει αυξηθεί κοντά στο 19%...

Ακόμα πλέον και το delivery το σκέφτεται καλά ο πελάτης και μειώνει τις παραγγελίες. Ένα από τα πιο δημοφιλή είδη καφέ, ο καπουτσίνο, στη Γλυφάδα πλέον έχει 4 €, 3,50 € στο Κολωνάκι, 2,80 € στη Νέα Σμύρνη και λίγο πιο φθηνά στην Κηφισιά.

Οι τιμές στο delivery του καφέ καπουτσίνο

Οι τιμές στο delivery του καφέ καπουτσίνο 

Υπουργός Ανάπτυξης: Περισσότεροι έλεγχοι για αισχροκέρδεια

«Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας, με τη δημιουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.  

Θεοδωρικάκος: «Ζητήσαμε μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τις αυξήσεις στις τιμές  

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τις αυξήσεις στις τιμές 
