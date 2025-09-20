Μπαράζ ελλείψεων και ανατιμήσεων στην αγορά προκαλεί η ευλογιά

Οι επιπτώσεις στην αγορά από την ευλογιά στα αμνοερίφια έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές. Το αρνάκι και το κατσικάκι γάλακτος έφτασε τα 17 € και οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, ενώ σειρά παίρνουν η φέτα, το γιαούρτι και ό,τι έχει σχέση με το γάλα... Η καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο είναι ήδη μεγαλύτερη από αυτή του Daniel, τονίζουν οι κτηνοτρόφοι.

«Δε βλέπω να φτιάχνει η κατάσταση άμεσα, πουλάμε σήμερα 17 €, μπορεί να φτάσει και τα 18 € το αρνάκι. Είναι μεγάλη ζημιά και αυτό θα φανεί τις γιορτές που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση» δηλώνει ο Νίκος Στραβαχίλλεας, ιδιοκτήτης κρεοπωλείου.

Τα τσιγκέλια στα κρεοπωλεία σχεδόν άδεια. Τα κρέατα μετρημένα. Καταναλωτές και έμποροι σε αδιέξοδο... Η ευλογιά εκτός από τα αμνοερίφια χτυπάει και την τσέπη του κόσμου.

Ευλογιά: στροφή των καταναλωτών σε πιο φθηνά κρέατα

Οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο φθηνά είδη κρεάτων.

«Η χονδρική τιμή πώλησης στο αρνάκι γάλακτος, το ντόπιο, από 7,50 € στις αρχές του καλοκαιριού έφτασε τα 9,5 € και αυτό δείχνει πλέον την εικόνα της αγοράς», όπως τονίζει ο παραγωγός Επαμεινώνδας Γερολυμάτος, παραγωγός κρεάτων.

«Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή που έχει χτυπήσει μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή ελλείψεις ίσον ανατιμήσεις».

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης θα είναι να μην μπορούμε σε λίγες ημέρες να μιλήσουμε για ελληνικά αμνοερίφια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν υπάρξει lockdown.

Ευλογιά: σημαντικές επιπτώσεις και σε φέτα - γιαούρτι

Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, ιδίως όσοι ασχολούνται με τη φέτα. Πολύ σύντομα ίσως δούμε τιμές που μπορούν να φτάσουν ακόμα και το αρνάκι γάλακτος.

Όπως δηλώνει ο Γιάννης Μαστρονικόλας, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, «σίγουρα η εκτίμηση που κάνω είναι ότι η φέτα θα φτάσει ίσως και την επόμενη βδομάδα τις 15 με 16 € το κιλό. Γίνεται τώρα μια συγκράτηση από την αγορά αλλά δεν μπορεί να κρατήσει, το καταλαβαίνετε».

Ήδη η πρώτη ύλη, όπως το πρόβειο γάλα, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες από 1,40 € το κιλό έχει φτάσει να πωλείται 1,60 με 1,70 €.

