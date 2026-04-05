Πάπας Λέων στο πασχαλινό μήνυμα: Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πάσχα των Καθολικών στο Βατικανό

Πηγή: ΑΜΠΕ, Photo AP/Alessandra Tarantino, βίντεο ΑΝΤ1
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ' για το Πάσχα των Καθολικών (βίντεο ANT1)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ' κάλεσε τους πιστούς να καταθέσουν τα όπλα και να επιλέξουν την ειρήνη στο πασχαλινό μήνυμά του.
  • Τόνισε την ανάγκη να μην αποδεχόμαστε τη βία και τις συνέπειες των πολέμων, προτρέποντας σε διάλογο και συνάντηση με τον άλλον.
  • Αναφέρθηκε στην 'παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας' απέναντι στον πόνο και τις καταστροφές που προκαλούν οι συγκρούσεις.
  • Κάλεσε τους πιστούς σε αγρυπνία προσευχής για την ειρήνη στις 11 Απριλίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
  • Επισήμανε ότι η ειρήνη του Ιησού αλλάζει τις καρδιές και δεν περιορίζεται μόνο στην κατάπαυση του πυρός.

Χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν, όπως κάθε χρόνο, στο Βατικανό για να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα. Ο εορτασμός του Πάσχα των Καθολικών στο Βατικανό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και εντυπωσιακά θρησκευτικά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες πιστούς στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Μετά τη λειτουργία, ο Πάπας απευθύνει το παραδοσιακό μήνυμα «Urbi et Orbi» (προς την πόλη και την οικουμένη), δίνοντας την ευλογία του και κάνοντας αναφορές σε τρέχοντα παγκόσμια ζητήματα. 

 

Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών: Τα έθιμα και η κατάνυξη


Ο πάπας Λέων ο ΙΔ', στο πασχαλινό μήνυμά του αναφέρθηκε αναλυτικά στην αποστολή κάθε χριστιανού, ο οποίος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποδεχθεί μοιρολατρικά την βία και τις συνέπειες των πολέμων.

Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο

Πιο αναλυτικά, ο ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, τόνισε:

«Μέσα στο πασχαλινό φως, ας αφήσουμε τον Χριστό να μας εκπλήξει! Aς αφήσουμε να μας αλλάξει την καρδιά, με την απεριόριστη αγάπη που μας δείχνει! Όποιος φέρει όπλα ας τα καταθέσει! Όποιος διαθέτει την εξουσία να προκαλεί πολέμους, ας επιλέξει την ειρήνη! Όχι μια ειρήνη η οποία επιδιώκεται βάσει ισχύος, αλλά με τον διάλογο! Όχι με την βούληση άσκησης επικυριαρχίας στον συνάνθρωπό μας, αλλά συναντώντας τον!».

Ο Πάπας στο πασχαλινό μήνυμά του από το μπαλκόνι του Βατικανού

Ο Πάπας στο πασχαλινό μήνυμά του από το μπαλκόνι του Βατικανού (Photo AP/Alessandra Tarantino)

Συνηθίζουμε στην βία, την αποδεχόμαστε παθητικά και γινόμαστε αδιάφοροι. Αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, αδιάφοροι μπροστά στις συνέπειες του μίσους και του διχασμού που σπέρνουν οι συρράξεις. Αδιάφοροι μπροστά στις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που παράγουν και οι οποίες, βέβαια, έχουν επίπτωση σε όλους μας. Υπάρχει όλο μια όλο και εντονότερη "παγκοσμιοποίηση της αδιαφορίας", για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που αγαπούσε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πριν από ένα χρόνο, από αυτό τον εξώστη είχε απευθύνει στον κόσμο τα τελευταία του λόγια, υπενθυμίζοντάς μας: "πόση βούληση θανάτου βλέπουμε κάθε ημέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν διάφορα μέρη του κόσμου"».

«Ο Σταυρός του Ιησού μας υπενθυμίζει πάντα τον πόνο και τις κακουχίες που περιβάλλουν τον θάνατο, όπως και τις καταστροφές που προκαλεί. Όλοι φοβόμαστε τον θάνατο και εξαιτίας του φόβου αυτού, στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού, προτιμούμε να μην τον δούμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε αδιάφοροι! Και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μαθητικά το κακό!», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο Πάπας ευλογεί πιστούς για το Πάσχα των Καθολικών

Ο Πάπας ευλογεί πιστούς για το Πάσχα των Καθολικών (Photo AP/Alessandra Tarantino) 

Ο πάπας απευθυνόμενος στους προσκυνητές που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και στους Καθολικούς Πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο, τόνισε: «η ειρήνη που μας παραδίδει ο Ιησούς, δεν είναι εκείνη που περιορίζεται στην κατάπαυση του πυρός, αλλά αυτή η οποία αγγίζει και αλλάζει την καρδιά του καθ΄ενός μας! Ας μετανοήσουμε, ασπαζόμενοι την ειρήνη του Χριστού! Aς συμβάλλουμε στο να ακουστεί η κραυγή ειρήνης η οποία πηγάζει από την καρδιά! Για τον σκοπό αυτό, καλώ όλους σας να συμμετάσχετε στην αγρυπνία προσευχής για την ειρήνη, την οποία θα τελέσουμε το επόμενο Σάββατο, 11 Απριλίου, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου».

Ο Λέων ο ΙΔ', τέλος, πρόσθεσε στο μήνυμά του Urbi et Orbi:  «Κατά την ημέρα αυτής γιορτής, ας εγκαταλείψουμε κάθε βούληση φιλονικίας, εξουσίας ή επικυριαρχίας και ας ικετεύσουμε τον Κύριο να δωρίσει την ειρήνη του στον κόσμο, ο οποίος πλήττεται από τους πολέμους και φέρει τα σημάδια του μίσους και της αδιαφορίας, τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ανήμποροι, ενώπιον του κακού».
 

