Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις

Πεζεσκιάν: Τέλος του πολέμου αλλά με εγγυήσεις θέλει το Ιράν (βίντεο ΕΡΤ)

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης».

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο.

