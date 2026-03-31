Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις

Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo Angelina Katsanis, βίντεο ΕΡΤ
Πεζεσκιάν: Τέλος του πολέμου αλλά με εγγυήσεις θέλει το Ιράν (βίντεο ΕΡΤ)
  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
  • Ζητά εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων.
  • Απαιτήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών περιλαμβάνουν οικονομικές αποζημιώσεις και ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών.
  • Η σύγκρουση διαρκεί πέντε εβδομάδες και έχει επηρεάσει και γειτονικές χώρες, όπως ο Λίβανος και το Ιράκ.
  • Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση των επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης».

Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα  της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. 

Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

Όλα τα σενάρια για τη χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε. 

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο.
 

