Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!

«Σφυροκόπημα» σε υπόγειο κέντρο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων στο Ισφαχάν

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Βόμβες 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για την καταστροφή υπογείων εγκαταστάσεων (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες bunker buster 900 κιλών κατά της πόλης Ισφαχάν στο Ιράν, στοχεύοντας σε στρατηγικές εγκαταστάσεις.
  • Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί στρατιωτικοί στόχοι στο Ιράν.
  • Το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων διασποράς προς το Ισραήλ.
  • Αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν ιρανικά πλοία και αεροσκάφη, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται από όλες τις πλευρές.

Με αμείωτη σφοδρότητα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνουν τα πλήγματά τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά στον αντίπαλο.

Όλα τα σενάρια για τη χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

Η πολεμική σύγκρουση λαμβάνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Ισφαχάν του Ιράν, χρησιμοποιώντας βόμβες καταστροφής υπογείων εγκαταστάσεων και καταφυγίων – τις ισχυρές bunker buster βάρους 900 κιλών. Μάλιστα, ο Donald Trump ανάρτησε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με το NDTV, οι βόμβες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν ανθεκτικούς υπόγειους στόχους, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης, βαριά φυλασσόμενες περιοχές και βαθιά κρυμμένες στρατιωτικές υποδομές.

Το ρεπορτάζ του NDTV για τη ρίψη βομβών bunker boosters από τις ΗΠΑ στο Ιράν

Πρόκειται για την πρώτη φορά, σχεδόν πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, που χρησιμοποιείται όπλο τέτοιας ισχύος.

Το Ισφαχάν βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Ιράν και βασικός στόχος των αμερικανικών δυνάμεων ήταν μεγάλο κέντρο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Ο χάρτης με την τοποθεσία του Ισφαχάν στο Ιράν

Αμερικανικά πλήγματα σε πλοία και αεροσκάφη του Ιράν

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τα πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων και αεροσκαφών, ενώ στο στόχαστρο ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκε εκ νέου η Τεχεράνη.

Αμερικανικά πλήγαμτα σε πλοία και αεροσκάφη του Ιράν 

Σε απόσπασμα του BBC, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις, εκτοξεύοντας και βόμβες διασποράς προς το Ισραήλ. Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης ιρανικού πυραύλου στην πόλη Μπνέι Μπρακ.

Η στιγμή της έκρηξης ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

Παράλληλα, αρκετοί ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ, ενώ δύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην πόλη Πετάχ Τίκβα. 
 

