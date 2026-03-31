Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!

Βόμβες 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν για την καταστροφή υπογείων εγκαταστάσεων (βίντεο Star)

Με αμείωτη σφοδρότητα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνουν τα πλήγματά τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά στον αντίπαλο.

Η πολεμική σύγκρουση λαμβάνει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Ισφαχάν του Ιράν, χρησιμοποιώντας βόμβες καταστροφής υπογείων εγκαταστάσεων και καταφυγίων – τις ισχυρές bunker buster βάρους 900 κιλών. Μάλιστα, ο Donald Trump ανάρτησε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με το NDTV, οι βόμβες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν ανθεκτικούς υπόγειους στόχους, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης, βαριά φυλασσόμενες περιοχές και βαθιά κρυμμένες στρατιωτικές υποδομές.

Πρόκειται για την πρώτη φορά, σχεδόν πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, που χρησιμοποιείται όπλο τέτοιας ισχύος.

Το Ισφαχάν βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Ιράν και βασικός στόχος των αμερικανικών δυνάμεων ήταν μεγάλο κέντρο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Αμερικανικά πλήγματα σε πλοία και αεροσκάφη του Ιράν

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τα πλήγματα κατά ιρανικών πλοίων και αεροσκαφών, ενώ στο στόχαστρο ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκε εκ νέου η Τεχεράνη.

Σε απόσπασμα του BBC, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου.

Η στιγμή της έκρηξης ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις, εκτοξεύοντας και βόμβες διασποράς προς το Ισραήλ. Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης ιρανικού πυραύλου στην πόλη Μπνέι Μπρακ.

Παράλληλα, αρκετοί ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ, ενώ δύο αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην πόλη Πετάχ Τίκβα.

