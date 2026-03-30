Ιnfluencer ανήρτησε φωτογραφίες με το φέρετρο της κόρης της που αυτοκτόνησε

Οργή για τις φωτογραφίες από την κηδεία της 16χρονης

30.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο!
30.03.26 , 19:29 Διορία μίας εβδομάδας Τραμπ σε Ιράν για εκεχειρία ή σκληρή επέμβαση
30.03.26 , 19:15 Skoda Peaq: Οι πρωτες εικόνες της νέας ηλεκτρικής ναυαρχίδας
30.03.26 , 19:10 Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών: Παράταση έως τον Οκτώβριο
30.03.26 , 19:10 Ιωάννα Τούνη:«Στις δύσκολες στιγμές, το σημαντικό είναι να μην παραιτηθείς»
30.03.26 , 19:00 Θάλεια Ματίκα: Συγκινημένη στη σκηνή για τον θάνατο της Μαρινέλλας
30.03.26 , 18:58 Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της
30.03.26 , 18:52 Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και 4ο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την Τουρκία
30.03.26 , 18:30 Audi: Αύξηση εσόδων και ισχυρή ώθηση στην ηλεκτροκίνηση
30.03.26 , 18:15 Δένδιας: Τον Απρίλιο η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας με Γαλλία
30.03.26 , 17:53 Σοκ στη Σουηδία: Εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
30.03.26 , 17:49 1% Club: Πρωτιά στην τηλεθέαση και ένας μεγάλος νικητής που κέρδισε 30.000€
30.03.26 , 17:46 Ιnfluencer ανήρτησε φωτογραφίες με το φέρετρο της κόρης της που αυτοκτόνησε
30.03.26 , 17:34 Αποκάλυψη: Ο ρόλος του Μαθιού στον Σασμό αρχικά δεν ήταν για τον Λάλο
30.03.26 , 17:23 «Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

Πηγή: Με πληροφορίες από Mirror / Φωτογραφία εξωφύλλου Instagram
Ιnfluencer Ανέβασε Φωτογραφίες Με Το Φέρετρο Της Κόρης Της!
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η influencer Sophie-May Dickson προκάλεσε οργή δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το φέρετρο της 16χρονης κόρης της, Princess, που αυτοκτόνησε.
  • Η Princess υπήρξε θύμα bullying από την ηλικία των 14 ετών λόγω της μητέρας της, με επιθέσεις από χρήστες του Tattle Life.
  • Η Dickson υποστηρίζει ότι οι φωτογραφίες δεν δημοσιεύτηκαν για προβολές, αλλά για να μοιραστεί μια ιδιαίτερη στιγμή.
  • Η 16χρονη είχε δεχτεί επαναλαμβανόμενα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της, με περισσότερες από 10.000 αναρτήσεις να αφορούν την οικογένεια.
  • Η Dickson απάντησε στους επικριτές της, εξηγώντας ότι ήθελε να ζήσει τη στιγμή με την κόρη της.

Οργή έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η εικόνα μιας influencer να φωτογραφίζεται μπροστά από το λευκό φέρετρο της 16χρονης κόρης της που αυτοκτόνησε

Η 16χρονη Princess αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της τον Φεβρουάριο, ύστερα από χρόνιο bullying που δεχόταν από λογαριασμούς του ιστότοπου Tattle Life.  

Η μητέρα της, η influencer Sophie-May Dickso, δημοσίευσε φωτογραφίες από την κηδεία της κόρης της. Μία από αυτές να τη δείχνει ντυμένη στα λευκά, με το κεφάλι ακουμπισμένο στο φέρετρο της κόρης της, προκαλώντας οργή στους ακολούθους της. 

Η ίδια απάντησε στους επικριτές, τονίζοντας πως «δεν το δημοσίευσε για προβολές», αλλά για να μοιραστεί «μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή» της ζωής της.  

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: 

«26.3.26. Η μέρα που έβαλα το μωρό μου για ύπνο για τελευταία φορά. Ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός. Πώς μπορείς να αποδεχτείς ότι φιλάς το παιδί σου για τελευταία φορά; Σ’ αγαπώ, Princess. Είσαι αγαπημένη πέρα από κάθε φαντασία. Θα σε δω ξανά στον παράδεισο. Να είσαι εκεί να με υποδεχτείς όταν έρθει η ώρα μου και να μου δείξεις τα πάντα. Μου λείπεις τόσο πολύ – αυτό το κενό δεν θα γεμίσει ποτέ. Πήρες ένα κομμάτι μου όταν έφυγες». 

 

 

Η Dickson απάντησε στα επικριτικά σχόλια μέσω story, γράφοντας: 

«Αυτή ήταν η τελευταία στιγμή μου με την κόρη μου. Είχα απομακρυνθεί πολλές φορές από το φέρετρο, αλλά δεν ένιωθα σωστά. Όταν πήρα τα πράγματά μου από εκεί που καθόμουν – την τσάντα μου, το κινητό μου και το πρόγραμμα της τελετής – ένιωσα ότι έπρεπε να επιστρέψω. Ήμουν μόνο μέσα στη στιγμή». 

Σε άλλη ανάρτηση, η Dickson ανήρτησε φωτογραφίες πάλι με το φέρετρο, μαζί με τη δεύτερη κόρη της. 

 

 

Η 16χρονη δεχόταν bullying λόγω της μητέρας της 

Η Princess είχε γίνει στόχος από χρήστες της πλατφόρμας Tattle Life ήδη από την ηλικία των 14 ετών, με επαναλαμβανόμενα προσβλητικά σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της. 

Αρχικός στόχος του bullying ήταν η μητέρα της, με περισσότερες από 10.000 αναρτήσεις να αφορούν την ίδια και την οικογένειά της. 

Όταν η ίδια, που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Blinging up Baby» του Channel 5 το 2014, διέγραψε ορισμένους από τους λογαριασμούς της στα social media, οι επιθέσεις στράφηκαν προς την έφηβη κόρη της. 

