Ιnfluencer ανήρτησε φωτογραφίες με το φέρετρο της κόρης της που αυτοκτόνησε

Οργή έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η εικόνα μιας influencer να φωτογραφίζεται μπροστά από το λευκό φέρετρο της 16χρονης κόρης της που αυτοκτόνησε.

Η 16χρονη Princess αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της τον Φεβρουάριο, ύστερα από χρόνιο bullying που δεχόταν από λογαριασμούς του ιστότοπου Tattle Life.

Η μητέρα της, η influencer Sophie-May Dickso, δημοσίευσε φωτογραφίες από την κηδεία της κόρης της. Μία από αυτές να τη δείχνει ντυμένη στα λευκά, με το κεφάλι ακουμπισμένο στο φέρετρο της κόρης της, προκαλώντας οργή στους ακολούθους της.

Η ίδια απάντησε στους επικριτές, τονίζοντας πως «δεν το δημοσίευσε για προβολές», αλλά για να μοιραστεί «μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή» της ζωής της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε:

«26.3.26. Η μέρα που έβαλα το μωρό μου για ύπνο για τελευταία φορά. Ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός. Πώς μπορείς να αποδεχτείς ότι φιλάς το παιδί σου για τελευταία φορά; Σ’ αγαπώ, Princess. Είσαι αγαπημένη πέρα από κάθε φαντασία. Θα σε δω ξανά στον παράδεισο. Να είσαι εκεί να με υποδεχτείς όταν έρθει η ώρα μου και να μου δείξεις τα πάντα. Μου λείπεις τόσο πολύ – αυτό το κενό δεν θα γεμίσει ποτέ. Πήρες ένα κομμάτι μου όταν έφυγες».

Η Dickson απάντησε στα επικριτικά σχόλια μέσω story, γράφοντας:

«Αυτή ήταν η τελευταία στιγμή μου με την κόρη μου. Είχα απομακρυνθεί πολλές φορές από το φέρετρο, αλλά δεν ένιωθα σωστά. Όταν πήρα τα πράγματά μου από εκεί που καθόμουν – την τσάντα μου, το κινητό μου και το πρόγραμμα της τελετής – ένιωσα ότι έπρεπε να επιστρέψω. Ήμουν μόνο μέσα στη στιγμή».

Σε άλλη ανάρτηση, η Dickson ανήρτησε φωτογραφίες πάλι με το φέρετρο, μαζί με τη δεύτερη κόρη της.

Η 16χρονη δεχόταν bullying λόγω της μητέρας της

Η Princess είχε γίνει στόχος από χρήστες της πλατφόρμας Tattle Life ήδη από την ηλικία των 14 ετών, με επαναλαμβανόμενα προσβλητικά σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της.

Αρχικός στόχος του bullying ήταν η μητέρα της, με περισσότερες από 10.000 αναρτήσεις να αφορούν την ίδια και την οικογένειά της.

Όταν η ίδια, που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Blinging up Baby» του Channel 5 το 2014, διέγραψε ορισμένους από τους λογαριασμούς της στα social media, οι επιθέσεις στράφηκαν προς την έφηβη κόρη της.