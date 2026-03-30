Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη

Για σαφή κίνδυνο κλιμάκωσης στην περιοχή της Υεμένης κάνει λόγο η Κομισιόν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις των φιλο – ιρανικής στρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι προς το Ισραήλ.

«Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι σαφής. Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και πέραν αυτής», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

«Οι επιθέσεις των Χούθι ενέχουν τον κίνδυνο να εμπλέξουν την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσουν όχι μόνο τη σύγκρουση, αλλά και την αστάθεια στην περιοχή, καθώς και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», υπογράμμισε ο Ανουάρ Ελ Ανούνι.



Με ζητούμενο την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν πιθανή αλλαγή εντολής της αποστολής «Aspides», ο Ανουάρ Ελ Ανούνι είπε: «Δεν μπορώ να πω αν θα επεκτείνουμε την εντολή, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο πεδίο εφαρμογής». Ο ίδιος παρέπεμψε στις δηλώσεις των G7, όπου διατυπώθηκε εκ νέου «η απόλυτη ανάγκη για μόνιμη αποκατάσταση της ασφαλούς και χωρίς περιορισμούς ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».



Σχετικά με μια πιθανή νέα συνομιλία της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, με την ιρανική πλευρά, ο Ανουάρ Ελ Ανούνι τόνισε: «Είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους εταίρους στην περιοχή και ότι αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση και στη σταθερότητα στην περιοχή».

Τέλος, σχετικά με τη συμβολή της Ευρώπης στη διπλωματική προσπάθεια, ο , εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής διαβεβαίωσε: «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, για να μειωθούν οι εντάσεις, να επιτευχθεί μια διαρκής λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και για τον τερματισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του».