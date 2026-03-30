Κομισιόν: Σε κίνδυνο θέτουν οι Χούθι την Υεμένη

Αναστάτωση στην Ερυθρά Θάλασσα από τις πυραυλικές επιθέσεις προς το Ισραήλ

30.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο!
30.03.26 , 19:29 Διορία μίας εβδομάδας Τραμπ σε Ιράν για εκεχειρία ή σκληρή επέμβαση
30.03.26 , 19:15 Skoda Peaq: Οι πρωτες εικόνες της νέας ηλεκτρικής ναυαρχίδας
30.03.26 , 19:10 Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών: Παράταση έως τον Οκτώβριο
30.03.26 , 19:10 Ιωάννα Τούνη:«Στις δύσκολες στιγμές, το σημαντικό είναι να μην παραιτηθείς»
30.03.26 , 19:00 Θάλεια Ματίκα: Συγκινημένη στη σκηνή για τον θάνατο της Μαρινέλλας
30.03.26 , 18:58 Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της
30.03.26 , 18:52 Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε και 4ο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο με στόχο την Τουρκία
30.03.26 , 18:30 Audi: Αύξηση εσόδων και ισχυρή ώθηση στην ηλεκτροκίνηση
30.03.26 , 18:15 Δένδιας: Τον Απρίλιο η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας με Γαλλία
30.03.26 , 17:53 Σοκ στη Σουηδία: Εξέδιδε τη σύζυγό του σε περισσότερους από 120 άνδρες
30.03.26 , 17:49 1% Club: Πρωτιά στην τηλεθέαση και ένας μεγάλος νικητής που κέρδισε 30.000€
30.03.26 , 17:46 Ιnfluencer ανήρτησε φωτογραφίες με το φέρετρο της κόρης της που αυτοκτόνησε
30.03.26 , 17:34 Αποκάλυψη: Ο ρόλος του Μαθιού στον Σασμό αρχικά δεν ήταν για τον Λάλο
30.03.26 , 17:23 «Ο Τραμπ εξετάζει να στείλει δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν»
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Ελένη Μενεγάκη: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της, Μαρίνα και τον Μάκη
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία: AP
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΧΟΥΘΙ – ΙΣΡΑΗΛ - ΙΡΑΝ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προειδοποιεί για κίνδυνο κλιμάκωσης στην Υεμένη λόγω επιθέσεων των Χούθι προς το Ισραήλ.
  • Οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να εμπλέξουν την Υεμένη σε περιφερειακό πόλεμο και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο.
  • Η ΕΕ εξετάζει πιθανή αλλαγή εντολής της αποστολής «Aspides» για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα.
  • Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, διατηρεί επαφές με εταίρους στην περιοχή για αποκλιμάκωση.
  • Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς λύσης και αποτροπή πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Για σαφή κίνδυνο κλιμάκωσης στην περιοχή της Υεμένης κάνει λόγο η Κομισιόν μετά τις πυραυλικές επιθέσεις των φιλο – ιρανικής στρατιωτικής οργάνωσης των Χούθι προς το Ισραήλ

«Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι σαφής. Καταδικάζουμε έντονα τις απειλές και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και πέραν αυτής», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. 
«Οι επιθέσεις των Χούθι ενέχουν τον κίνδυνο να εμπλέξουν την Υεμένη στον περιφερειακό πόλεμο και να αυξήσουν όχι μόνο τη σύγκρουση, αλλά και την αστάθεια στην περιοχή, καθώς και να επηρεάσουν το παγκόσμιο εμπόριο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», υπογράμμισε ο Ανουάρ Ελ Ανούνι.

Τραμπ: «Βλέπει» συμφωνία με τους νέους Ιρανούς ηγέτες - Θέλει τη νήσο Χαργκ


Με ζητούμενο την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν πιθανή αλλαγή εντολής της αποστολής «Aspides», ο Ανουάρ Ελ Ανούνι είπε: «Δεν μπορώ να πω αν θα επεκτείνουμε την εντολή, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο πεδίο εφαρμογής». Ο ίδιος παρέπεμψε στις δηλώσεις των G7, όπου διατυπώθηκε εκ νέου «η απόλυτη ανάγκη για μόνιμη αποκατάσταση της ασφαλούς και χωρίς περιορισμούς ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες


Σχετικά με μια πιθανή νέα συνομιλία της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, με την ιρανική πλευρά, ο Ανουάρ Ελ Ανούνι τόνισε: «Είναι σε συνεχή επαφή με όλους τους εταίρους στην περιοχή και ότι αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση και στη σταθερότητα στην περιοχή». 
Τέλος, σχετικά με τη συμβολή της Ευρώπης στη διπλωματική προσπάθεια, ο , εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής διαβεβαίωσε: «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, για να μειωθούν οι εντάσεις, να επιτευχθεί μια διαρκής λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και για τον τερματισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του».

Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

