Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας – ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Και συνάντηση Πούτιν με τον απεσταλμένο του Τραμπ Γουίτκοφ  στη Μόσχα

Πηγή: ΑΜΠΕ, φωτογραφία μέσω AP, βίντεο OPEN
Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία είχε ανακοινώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη».

Tριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ Παρασκευή και Σάββατο στα ΗΑΕ

 «Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Σκληρή κριτική ΕΕ προς ΗΠΑ για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

 Η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη και διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. 

Πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανοί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση

 Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.
 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΗΠΑ
 |
ΗΑΕ
