Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας – ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία είχε ανακοινώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη».

«Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

Η συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη και διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες.

Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

