Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός

Όσα παρουσίασε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Evan Vucci
Σε μια εντυπωσιακή αλλά και αμφιλεγόμενη κίνηση, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ένα νέο διεθνές σώμα με την ονομασία «Board of Peace» ή «Συμβούλιο Ειρήνης», που αποσκοπεί αρχικά στην εκεχειρία και την ανοικοδόμηση στη λωρίδα της Γάζας αλλά σύντομα επεκτείνεται σε ευρύτερους ρόλους επίλυσης συγκρούσεων.

Νταβός: Ο Τραμπ παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» με μόνο 2 χώρες της Ε.Ε.

Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός

AP (Evan Vucci)

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το συμβούλιο ως ένα από τα «πιο σημαντικά σώματα που δημιουργήθηκαν ποτέ» και ανακοίνωσε ότι θα υπηρετεί ως πρόεδρός του, δηλώνοντας πως μπορεί «να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει». Το σχέδιο περιλαμβάνει τη συμμετοχή δεκάδων χωρών και έχει στόχο να διασφαλίσει τη διαρκή ειρήνη και την ανοικοδόμηση στη Γάζα μετά από χρόνια πολέμου και συγκρούσεων.

«Όχι» των Ευρωπαίων στο Συμβούλιο Τραμπ  με εξαίρεση την Ουγγαρία

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο Νταβός παρουσιάζουν μια φουτουριστική «νέα Γάζα»

Η «νέα Γάζα» / Board Of Peace

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν στο Νταβός παρουσιάζουν μια φουτουριστική «νέα Γάζα» με πολυτελή διαμερίσματα, κέντρα δεδομένων, τουριστικές εγκαταστάσεις και εκτεταμένη υποδομή – έναν σχεδιασμό που εντυπωσίασε αλλά επίσης προκάλεσε ερωτήματα για την πρακτικότητά του και τη σύνδεσή του με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Παρά την υψηλή φιλοδοξία του εγχειρήματος, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει σημαντική κριτική και επιφυλάξεις σε διεθνές επίπεδο.

Η «νέα Ράφα» / Board Of Peace

Διεθνείς αντιδράσεις για τη «νέα Γάζα»

Παρά την υψηλή φιλοδοξία του εγχειρήματος, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει σημαντική κριτική και επιφυλάξεις σε διεθνές επίπεδο. Κορυφαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη — μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία — έχουν αρνηθεί να υπογράψουν άμεσα ή έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τη σύνθεση και τους στόχους του συμβουλίου, ειδικά για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο.

Μία από τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις αφορά το γεγονός ότι στο σώμα έχουν προσκληθεί χώρες και ηγέτες με αμφιλεγόμενες διεθνείς θέσεις, συμπεριλαμβανομένης πιθανής συμμετοχής της Ρωσίας, και η παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Τραμπ από Νταβός: «Θέλω να αποκτήσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»

Master plan Τραμπ για τη «νέα Γάζα»: Χλιδάτα διαμερίσματα & τουρισμός

AP (Evan Vucci)

Παράλληλα, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απορρίψει την πρόσκληση (εκτός από Βουλγαρία και Ουγγαρία), υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία δεν αναφέρεται καν στη Γάζα με σαφή τρόπο σε βασικά έγγραφά της και ότι μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, σύμφωνα με αναφορές, έχουν επίσης λάβει προσκλήσεις για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά η τελική απόφαση και η στάση τους παραμένουν υπό εξέταση από τις πολιτικές ηγεσίες τους.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
BOARD OF PEACE
