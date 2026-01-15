Τραγωδία στο Περθ: Έλληνας κινδυνεύει να μην περπατήσει μετά από ατύχημα

Ένας νέος ταξιδιωτικός εφιάλτης έχει βυθίσει σε βαθιά ανησυχία την ελληνική κοινότητα, καθώς ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας που βρισκόταν στην Αυστραλία για διακοπές ενδέχεται να μη περπατήσει ποτέ ξανά μετά από σοβαρό ατύχημα στην παραλία Cottesloe Beach στο Περθ. Ο νεαρός, ο οποίος είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στις αρχές της περιόδου των γιορτών για να δει συγγενείς και φίλους, είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Το περιστατικό συνέβη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μόλις δύο ημέρες αφότου έφτασε στη Δυτική Αυστραλία. Ο 28χρονος κολυμπούσε μαζί με μέλη της οικογένειάς του όταν έκανε βουτιά στο νερό και χτύπησε το κεφάλι του σε έναν υποθαλάσσιο αμμοσύρτη — μία επικίνδυνη πρόπτωση άμμου στο βυθό που φαίνεται ήρεμη στην επιφάνεια αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα.

Επέπλεε αναίσθητος στο νερό, και η ξαδέρφη του ήταν αυτή που τον τράβηξε έξω από τη θάλασσα. Εκεί, ναυαγοσώστες και ένας περαστικός αναισθησιολόγος ξεκίνησαν τις πρώτες βοήθειες και προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης πριν φτάσουν οι διασώστες.

Λιγοστές οι πιθανότητες να ξαναπερπατήσει

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας και εκτεταμένες, καταστροφικές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη. Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, οι πιθανότητες να μπορέσει να περπατήσει ξανά δεν ξεπερνούν το 5%, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνει τετραπληγικός, καθώς δεν μπορεί ούτε να κουνήσει τα πόδια του ούτε να κλείσει τα χέρια του.

Οι γιατροί αναμένουν ότι θα παραμείνει σε νοσοκομειακή φροντίδα για έξι έως οκτώ εβδομάδες, και στη συνέχεια θα χρειαστεί ένα εκτενές πρόγραμμα αποκατάστασης τουλάχιστον έξι μηνών, με ιδιαίτερη έμφαση στην φυσιοθεραπεία και την νευρολογική αποκατάσταση.

Η οικογένεια του 28χρονου έχει ήδη ταξιδέψει από την Ελλάδα για να βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ η Hellenic Community of Western Australia έχει οργανώσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων (GoFundMe) για να στηρίξει τα υψηλά έξοδα νοσηλείας και θεραπείας που θα προκύψουν.