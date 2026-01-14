Έλβις Πρίσλεϊ: Σε δημοπρασία το χρυσό δαχτυλίδι με ζαφείρι του «Βασιλιά»

Σε δημοπρασία βγαίνει το χρυσό δαχτυλίδι, αξίας 65.000 λιρών του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός φορούσε το κόσμημα κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

Aποτελεί ιδανική ευκαιρία για συλλέκτες, αφού πρόκειται για ένα χρυσό δαχτυλίδι 14 καρατίων, με ένα τεράστιο ζαφείρι στο κέντρο, το οποίο ο Έλβις Πρίσλεϊ φορούσε στη σκηνή, με σκοπό να τραβάει τα βλέμματα των θεατών και να αντανακλά τα φώτα της σκηνής.

Το χρυσό δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, βγαίνει σε δημοπρασία / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το ζαφειρένιο δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, αξίας 65.000 λιρών, βγαίνει «στο σφυρί» / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το κόσμημα του σταρ του ροκ εν ρολ, έχει επίσης χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του «E.P.».

Το δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ έχει χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του: «E.P.». / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το NeedToKnow, το χρυσό δαχτυλίδι του «Βασιλιά» θα βγει σε δημοπρασία με αρχική προσφορά τις 65.765,14 λίρες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος M.S Rau, ο οποίος έχει αναλάβει τη δημοπρασία για το συγκεκριμένο δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ: «Το δώρισε απευθείας ο Έλβις στον μακροχρόνιο σωματοφύλακά του και έμπιστο φίλο, Ντέιβ Χέμπλερ, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης το καλοκαίρι του 1972».

Ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι: «Στην επιστολή που συνοδεύει το δαχτυλίδι, ο Χέμπλερ γράφει ότι ο Έλβις αφαίρεσε το δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια της παράστασης, σημειώνοντας ότι γλιστρούσε από το δάχτυλό του, και το έδωσε στον Χέμπλερ για φύλαξη. Μετά το σόου, όταν ο Χέμπλερ προσπάθησε να το επιστρέψει, ο Έλβις του είπε να το κρατήσει για καλή τύχη».

O «βασιλιάς» του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ στη σκηνή / Φωτογραφία: Ap images

Ένα ακόμη αντικείμενο που ανήκε στον Έλβις και προσφέρει ο οίκος M.S Rau είναι το πρώην χρυσό ιατρικό του βραχιόλι ταυτότητας, 10 καρατίων, το οποίο και αυτό πέρασε από τον Έλβις στον Χέμπλερ, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ στο Μέμφις.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ, με την επιβλητική του φωνή, το ύφος, το χτένισμά του, τις αισθησιακές κινήσεις του πάνω στη σκηνή και τους πρωτοφανείς ρυθμούς του, έγινε γρήγορα το ίνδαλμα της αμερικανικής νεολαίας, αποτελώντας παράλληλα πρόκληση για τα συντηρητικά μεσοαστικά στρώματα της εποχής.

Ο "Elvis the Pelvis" (λογοπαίγνιο: τον ονόμασαν έτσι για τον τρόπο που κουνούσε τους γοφούς του) με επιρροές από την γκόσπελ φιλοσοφία, τα μπλουζ και την τζαζ ξεχώρισε στη μουσική σκηνή, προκαλώντας «παραλήρημα» και υστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία, όπου γνώρισε και ύστερα παντρεύτηκε τη Γερμανίδα Πρισίλα Βάγκνερ, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λίζα Μαρί.

O Έλβις Πρίσλεϊ, με τη σύζυγό του, Πρισίλα και την κόρη τους, Λίζα Μαρί / Φωτογραφία: Ap images

Ο σταρ του ροκ εν ρολ με τον καιρό άρχισε να καταρρέει από τα προσωπικά του προβλήματα, το άγχος της ηλικίας και την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Απεβίωσε ξαφνικά στις 16 Αυγούστου 1977 στην έπαυλή του Graceland Mansion, το ανάκτορό του στο Μέμφις. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.