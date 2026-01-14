Έλβις Πρίσλεϊ: Σε δημοπρασία το χρυσό δαχτυλίδι με ζαφείρι του «Βασιλιά»

Το φορούσε στη σκηνή για να τραβά τα βλέμματα των θεατών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 11:19 Μπλόκο Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών
14.01.26 , 11:08 TractioN: Ο Zερόμ Καλούτα οδηγεί παρέα με τον Κώστα Στεφανή
14.01.26 , 11:05 Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή
14.01.26 , 11:03 Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
14.01.26 , 10:45 Ρόκκος: «Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας αν ήμουν δίπλα στα παιδιά μου»
14.01.26 , 10:39 Πετρούπολη: Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ένα 13χρονο κορίτσι
14.01.26 , 10:36 Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
14.01.26 , 10:35 VW: Δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις που έκανε το 2025 - Η άνοδος
14.01.26 , 10:18 Marseaux: «Το 2025 ήταν πολύ δημιουργικό, αλλά με πολλές κακουχίες»
14.01.26 , 10:13 Έλβις Πρίσλεϊ: Σε δημοπρασία το χρυσό δαχτυλίδι με ζαφείρι του «Βασιλιά»
14.01.26 , 10:03 Ford Motor Ελλάς: Μεγάλη μείωση στις τιμές ανταλλακτικών
14.01.26 , 10:02 Μαρία Σολωμού: Το vidcast της κι η επιλογή των καλεσμένων της
14.01.26 , 10:02 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
14.01.26 , 10:01 Ποιος νευρίασε τον Ρονάλντο εν ώρα αγώνα
14.01.26 , 10:00 Zιζέλ: Οικογενειακές στιγμές με τα τρία της παιδιά & οι ευχές για το 2026
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Στέλιος Ρόκκος: «Άνδρας είναι αυτός που τον δοκίμασε και δεν του άρεσε»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Profimedia.gr & Ap images
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε δημοπρασία βγαίνει το χρυσό δαχτυλίδι, αξίας 65.000 λιρών του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός φορούσε το κόσμημα κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του.

Έλβις Πρίσλεϊ: Γυναίκες, σκάνδαλα και απιστίες

Aποτελεί ιδανική ευκαιρία για συλλέκτες, αφού πρόκειται για ένα χρυσό δαχτυλίδι 14 καρατίων, με ένα τεράστιο ζαφείρι στο κέντρο, το οποίο ο Έλβις Πρίσλεϊ φορούσε στη σκηνή, με σκοπό να τραβάει τα βλέμματα των θεατών και να αντανακλά τα φώτα της σκηνής.

Το χρυσό δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, βγαίνει σε δημοπρασία / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το χρυσό δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, βγαίνει σε δημοπρασία / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το ζαφειρένιο δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, αξίας 65.000 λιρών, βγαίνει «στο σφυρί» / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το ζαφειρένιο δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ, αξίας 65.000 λιρών, βγαίνει «στο σφυρί» / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το κόσμημα του σταρ του ροκ εν ρολ, έχει επίσης χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του «E.P.».

Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια

 

Το δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ έχει χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του: «E.P.». / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Το δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ έχει χαραγμένα πάνω του τα αρχικά του: «E.P.». / Φωτογραφία: Profimedia.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το NeedToKnow, το χρυσό δαχτυλίδι του «Βασιλιά» θα βγει σε δημοπρασία με αρχική προσφορά τις 65.765,14 λίρες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος M.S Rau, ο οποίος έχει αναλάβει τη δημοπρασία για το συγκεκριμένο δαχτυλίδι του Έλβις Πρίσλεϊ: «Το δώρισε απευθείας ο Έλβις στον μακροχρόνιο σωματοφύλακά του και έμπιστο φίλο, Ντέιβ Χέμπλερ, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης το καλοκαίρι του 1972».

Ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι: «Στην επιστολή που συνοδεύει το δαχτυλίδι, ο Χέμπλερ γράφει ότι ο Έλβις αφαίρεσε το δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια της παράστασης, σημειώνοντας ότι γλιστρούσε από το δάχτυλό του, και το έδωσε στον Χέμπλερ για φύλαξη. Μετά το σόου, όταν ο Χέμπλερ προσπάθησε να το επιστρέψει, ο Έλβις του είπε να το κρατήσει για καλή τύχη».

O «βασιλιάς» του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ στη σκηνή / Φωτογραφία: Ap images

O «βασιλιάς» του ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ στη σκηνή / Φωτογραφία: Ap images

Ένα ακόμη αντικείμενο που ανήκε στον Έλβις και προσφέρει ο οίκος M.S Rau είναι το πρώην χρυσό ιατρικό του βραχιόλι ταυτότητας, 10 καρατίων, το οποίο και αυτό πέρασε από τον Έλβις στον Χέμπλερ, κατά τη διάρκεια μίας επίσκεψης του «βασιλιά» του ροκ εν ρολ στο Μέμφις.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ, με την επιβλητική του φωνή, το ύφος, το χτένισμά του, τις αισθησιακές κινήσεις του πάνω στη σκηνή και τους πρωτοφανείς ρυθμούς του, έγινε γρήγορα το ίνδαλμα της αμερικανικής νεολαίας, αποτελώντας παράλληλα πρόκληση για τα συντηρητικά μεσοαστικά στρώματα της εποχής.

Ο "Elvis the Pelvis" (λογοπαίγνιο: τον ονόμασαν έτσι για τον τρόπο που κουνούσε τους γοφούς του) με επιρροές από την γκόσπελ φιλοσοφία, τα μπλουζ και την τζαζ ξεχώρισε στη μουσική σκηνή, προκαλώντας «παραλήρημα» και υστερικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στα νεαρά κορίτσια. 

Ο Έλβις Πρίσλεϊ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία, όπου γνώρισε και ύστερα παντρεύτηκε τη Γερμανίδα Πρισίλα Βάγκνερ, με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λίζα Μαρί. 

O Έλβις Πρίσλεϊ, με τη σύζυγό του Πρισίλα και την κόρη τους, Λίζα Μαρί / Φωτογραφία: Ap images

O Έλβις Πρίσλεϊ, με τη σύζυγό του, Πρισίλα και την κόρη τους, Λίζα Μαρί / Φωτογραφία: Ap images

Ο σταρ του ροκ εν ρολ με τον καιρό άρχισε να καταρρέει από τα προσωπικά του προβλήματα, το άγχος της ηλικίας και την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά. Απεβίωσε ξαφνικά στις 16 Αυγούστου 1977 στην έπαυλή του Graceland Mansion, το ανάκτορό του στο Μέμφις. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε φυσικά αίτια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΒΙΣ ΠΡΙΣΛΕΪ
 |
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top