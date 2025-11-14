Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες

Εικόνες από το σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 20:03 Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά
14.11.25 , 19:52 Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
14.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;
14.11.25 , 19:37 Πώς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση διασκεδάζοντας
14.11.25 , 19:01 Αποκάλυψη από τον Μάριο Αθανασίου: «Έχω τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου»
14.11.25 , 18:51 Honda CB1000GT: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
14.11.25 , 18:44 Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες
14.11.25 , 18:28 Tέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκταφές - Πόσοι λένε «ναι»
14.11.25 , 18:18 Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
14.11.25 , 18:09 Ένα εντυπωσιακό παράθυρο - καθρέφτης έρχεται στο Cash or Trash!
14.11.25 , 18:06 Είδαμε την παράσταση «...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς»
14.11.25 , 17:51 Ο Νίκος Μίχας του Fame Story ανέλαβε επίσημα καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ
14.11.25 , 17:32 Σήφης Βαλυράκης: «Ήταν χτυπημένος. Είχε ένα τεράστιο σφάξιμο στον λαιμό»
14.11.25 , 17:13 Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
14.11.25 , 16:53 Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Διάσημοι Έλληνες που έχουν μιλήσει για τη ζωή με διαβήτη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες
GNTM: «Δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι, στη μόδα γενικότερα...»
Αποκάλυψη από τον Μάριο Αθανασίου: «Έχω τυπικές σχέσεις με τον πατέρα μου»
Τροχός της Τύχης: Οι λέξεις δεν «Πήγαν πακέτο» για την Ειρήνη - Για εσένα;
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος στη Στοκχόλμη / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε στάση, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο, που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν το λεωφορείο να έχει «καβαλήσει» τη στάση, ενώ ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στον χώρο.

Λεωφορείο - Σουηδία

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφίες από βίντεο AP

Τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη

Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης ανέφερε στο Reuters ότι συνολικά πέντε άτομα έχουν εμπλακεί στο περιστατικό, χωρίς να δίνονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Νάντια Νόρτον, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα: «Η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις σε αυτή τη φάση».

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό σύλληψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Θα ακολουθήσει ανάκριση και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα παραμείνει κρατούμενος», πρόσθεσε η Νόρτον.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΥΗΔΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top