Σουηδία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Nεκροί και τραυματίες

Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος στη Στοκχόλμη / Βίντεο AP

Ένα σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όταν διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε στάση, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο, που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν το λεωφορείο να έχει «καβαλήσει» τη στάση, ενώ ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν άμεσα στον χώρο.

Στιγμιότυπα από το σημείο της τραγωδίας / Φωτογραφίες από βίντεο AP

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης ανέφερε στο Reuters ότι συνολικά πέντε άτομα έχουν εμπλακεί στο περιστατικό, χωρίς να δίνονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Νάντια Νόρτον, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα: «Η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις σε αυτή τη φάση».

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει τεθεί υπό σύλληψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Θα ακολουθήσει ανάκριση και στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα αφεθεί ελεύθερος ή θα παραμείνει κρατούμενος», πρόσθεσε η Νόρτον.