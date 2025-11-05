Κεντάκι: Συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της συντριβής

Κοσμος
Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους στο Κεντάκι - Βίντεο ΕΡΤ
Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων συνετρίβη χθες Τρίτη και μετατράπηκε σε πύρινη σφαίρα αμέσως μετά την απογείωσή του από τη Λούιβιλ, στην πολιτεία του Κεντάκι, στις κεντρικές ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άντι Μπεσίαρ, που εξέφρασε τον φόβο ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.

 

 

Το αεροσκάφος είχε τρία μέλη πληρώματος, διευκρίνισε η UPS σε δελτίο Τύπου. Ο αεροπορικός βραχίονας της εταιρείας μεταφορών και παράδοσης δεμάτων είναι εγκατεστημένος στη Λούιβιλ.

«Τα νέα από τη Λούιβιλ είναι άσχημα απόψε (...) ο απολογισμός των νεκρών έφθασε τώρα τους τουλάχιστον 7 κι ο αριθμός αυτός χωρίς αμφιβολία πρόκειται να αυξηθεί», ανέφερε ο κυβερνήτης Μπεσίαρ μέσω X, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστών και η έρευνα για το δυστύχημα συνεχίζονταν και ότι αναπτύχθηκαν στην περιοχή μέσα ελέγχου της ποιότητας του αέρα.

 

 

Ερασιτεχνικό βίντεο, που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLKY, δείχνει τον αριστερό κινητήρα να έχει πάρει φωτιά ενώ ακόμη το MD-11 τροχοδρομούσε στον διάδρομο και προσπαθούσε να απογειωθεί προτού εκραγεί, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά και στήλη καπνού.

Το αεροσκάφος τερμάτισε την πορεία του σχεδόν 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

 

 

Πλάνα από τον αέρα, από ελικόπτερα τοπικών τηλεοπτικών δικτύων, δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά σε έκταση εκατοντάδων μέτρων σε περιοχή όπου βρίσκονται υπόστεγα και χώροι στάθμευσης, καθώς φάροι οχημάτων των υπηρεσιών άμεσης δράσης και πρώτων βοηθειών διακρίνονται σε μικρή απόσταση.

«Ως αυτό το στάδιο, νομίζουμε πως η κυριότερη πληγείσα περιοχή είναι αυτή (όπου βρίσκεται η έδρα) δυο εταιρειών», σύμφωνα με τον κ. Μπεσίαρ.

Ερευνητές της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) αναμένονται επιτόπου σήμερα.

 

 

Το χθεσινό δυστύχημα καταγράφτηκε καθώς οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης, που αποδίδεται στην αδυναμία των ρεπουμπλικάνων και των δημοκρατικών να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο Κογκρέσο, γίνονται ολοένα πιο αισθητές στον τομέα των αερομεταφορών.

Εδώ και εβδομάδες, οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριων κυκλοφορίας – οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου εργάζονται χωρίς να πληρώνονται – προκαλούν σειρά καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων σε όλη τη χώρα.

Αν η δημοσιονομική παράλυση παραταθεί και πέρα από την τρέχουσα εβδομάδα, ο αμερικανικός εναέριος χώρος υπάρχει κίνδυνος ακόμη και να κλείσει εν μέρει, προειδοποίησε χθες ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Η UPS Airlines, η αεροπορική διεύθυνση του αμερικανικού ομίλου μεταφορών, είχε στη διάθεσή της στις αρχές Σεπτεμβρίου στόλο περίπου 500 αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων 27 MD-11, δειγμάτων του τύπου που ενεπλάκη στη χθεσινή καταστροφή.

Το πιο πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ έγινε την 29η Ιανουαρίου κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, όταν αεροπλάνο της γραμμής, στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση, συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι.

