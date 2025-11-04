Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική

Η ιστορία και οι παραδόσεις πίσω από την «Ημέρα των Ευχαριστιών»

04.11.25 , 10:28
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι εορτασμοί για την «ημέρα των Ευχαριστιών» στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η «Ημέρα των Ευχαριστιών» ή αλλιώς Thanksgiving, γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Αμερική την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Ηalloween: Τι γιορτάζουμε, τι συμβολίζει η κολοκύθα, γιατί φοράμε στολές

Φέτος, το Τhanksgiving «πέφτει» στις 27 Νοεμβρίου και όλοι οι Αμερικανοί θα μαζευτούν σε οικογενειακά τραπέζια, με σκοπό να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Δημιουργό για τα αγαθά που αποκόμισε ο καθένας στο τέλος της σοδειάς.

«Ημέρα των Ευχαριστιών»: Γιατί αποκαλείται και «Ημέρα της Γαλοπούλας» (Turkey Day)

Την ημέρα της γιορτής του Thanksgiving, κύριος πρωταγωνιστής είναι η γαλοπούλα, η γέμιση με άγρια μούρα και η σούπα κολοκύθας! Στην Αμερική, η «Ημέρα των Ευχαριστιών δε συνδέεται με θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά στηρίζεται κυρίως στα αγροτικά φεστιβάλ που διοργάνωναν πολλοί λαοί από την αρχαιότητα.

Έτσι, οι περισσότεροι Αμερικανοί γιορτάζουν τη συγκεκριμένη μέρα οικογενειακά ή με φίλους που καλούν στο σπίτι, ενώ το γιορτινό τραπέζι αποτελείται από γεμιστή γαλοπούλα, η οποία συνοδεύεται συνήθως από πουρέ πατάτας, γλυκοπατάτες, καλαμπόκι, και σάλτσα από κράνμπερι, ενώ η παραδοσιακή κολοκυθόπιτα είναι το πιο σύνηθες επιδόρπιο. 

Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική

Την ημέρα της γιορτής του Thanksgiving, κύριος πρωταγωνιστής είναι η γαλοπούλα, η γέμιση με άγρια μούρα και η σούπα κολοκύθας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τhanksgiving: Πότε καθιερώθηκε στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ ο εορτασμός της «Ημέρας των Ευχαριστιών» καθιερώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1619, όταν Άγγλοι άποικοι έφτασαν στο Μπέρκλεϊ Χάντρεντ στη Βιρτζίνια και αποφάσισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο τον ασφαλή ερχομό τους.

Αυτά είναι τα πιο... στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο

Ο πρώτος χειμώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος, και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις κακουχίες και τις αρρώστιες. Με τη βοήθεια των ιθαγενών Αμερικανών της φυλής Wampanoag, οι άποικοι έμαθαν να καλλιεργούν καλαμπόκι, κυνήγησαν ζώα και ψάρεψαν, κάτι που τους βοήθησε να προετοιμαστούν για τον επόμενο χειμώνα.

Για να γιορτάσουν τη σοδειά και τη βοήθεια που έλαβαν από τους ιθαγενείς, διοργάνωσαν ένα τριήμερο γλέντι. Αυτή η συνάντηση μεταξύ αποίκων και ιθαγενών Αμερικανών, θεωρείται το πρώτο Thanksgiving και από τότε πέρασε στην ιστορία ως μια ημέρα ευγνωμοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Τhanksgiving: Πότε και γιατί γιορτάζεται στην Αμερική

Σήμερα, η «Ημέρα των Ευχαριστιών» υπερβαίνει τα σύνορα της Αμερικής και έχει γίνει σύμβολο ευγνωμοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης. 

Όσα δε γνωρίζατε για «Ημέρα των Ευχαριστιών»

  • Οι πρώτοι  Άγγλοι άποικοι που καθιέρωσαν την «Ημέρα των Ευχαριστιών» δεν έτρωγαν την καθιερωμένη πλέον γαλοπούλα, αλλά ψητά περιστέρια
  • Μια γυναίκα, η Sarah Josepha Hale είναι εκείνη που σκέφτηκε την ιδέα για τον εορτασμό της «Ημέρας των Ευχαριστιών»
  • Ο Αβραάμ Λίνκολν αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη μέρα θα είναι εθνική αργία στις ΗΠΑ
  • Από την άλλη ο Τόμας Τζέφερσον την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο ανόητη ιδέα που είχε ποτέ κανείς
  • Το 1939 ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να αλλάξει την ημερομηνία που γιορτάζεται η «Ημέρα των Ευχαριστιών», αλλά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και η αλλαγή αυτή δεν έγινε ποτέ
  • Περίπου 250 εκατ. γαλοπούλες εκτρέφονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ μόνο και μόνο για το τραπέζι της «Ημέρας των Ευχαριστιών»
  • Η ομάδα baseball των Detroit Lions από το 1934 έως και σήμερα παίζει αγώνα πάντα τη συγκεκριμένη μέρα
  • Κάθε χρόνο το πολυκατάστημα Macy’s διοργανώνει μια εντυπωσιακή παρέλαση, στην οποία αρχικά συμμετείχαν και ζώα από τον ζωολογικό κήπο του Central Park
  • Κάθε Αμερικανός καταναλώνει περίπου 4.500 θερμίδες την «Ημέρα των Ευχαριστιών»
  • Το "Jingle Bells" αρχικά είχε γραφτεί για να ψάλλεται στο «Thanksgiving»
  • Κάθε χρόνο ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει χάρη σε μια γαλοπούλα
  • Οι Καλιφορνέζοι καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ποσότητα γαλοπούλας την «Ημέρα των Ευχαριστιών»
