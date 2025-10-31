Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος βρέθηκε στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα»

Ένα βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ μέσα στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα» έγινε viral στο διαδίκτυο και κόβει την ανάσα.

Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane?



NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa..... and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8 — WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025

Το αεροσκάφος P-3 Orion της 53ης Μοίρας Μετεωρολογικής Αναγνώρισης πέταξε τη Δευτέρα για να συλλέξει δεδομένα για το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

WATCH: NOAA Hurricane Hunters encounter extreme turbulence while flying into Hurricane Melissa today.



pic.twitter.com/O6jXrAof3d — Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2025

Οι κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τις συνθήκες που επικράτησαν μέσα στο cockpit του πιλότου όταν βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα που σάρωνε τη Τζαμάικα, την Κούβα και τις Μπαχάμες.

Ο πιλότος φαίνεται στο βίντεο να έχει σχεδόν μηδενική ορατότητα και να περνά μέσα από πυκνά σύννεφα. Οι αναταράξεις είναι τόσο σφοδρές που ο πιλότος και οι συγκυβερνήτες έπεσαν από τις θέσεις τους, παρ’ όλ’ αυτά το πλήρωμα του αεροσκάφους παραμένει εντυπωσιακά ψύχραιμο και δε δείχνει ίχνος φόβου.

