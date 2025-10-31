Συγκλονιστικό βίντεο: Αεροσκάφος βρέθηκε στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα»

Απίστευτες αναταράξεις – Τέρας ψυχραιμίας ο πιλότος

Βίντεο: Αεροσκάφος Περνά Μέσα Από Τον Τυφώνα Μελίσσα

Ένα βίντεο από την πτήση στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ μέσα στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα» έγινε viral στο διαδίκτυο και κόβει την ανάσα. 

Ο τυφώνας «Μελίσσα» κατευθύνεται στη Κούβα – Μαζικές εκκενώσεις

 

 

Το αεροσκάφος P-3 Orion της 53ης Μοίρας Μετεωρολογικής Αναγνώρισης πέταξε τη Δευτέρα για να συλλέξει δεδομένα για το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. 

 

 

Οι κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τις συνθήκες που επικράτησαν μέσα στο cockpit του πιλότου όταν βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα που σάρωνε τη Τζαμάικα, την Κούβα και τις Μπαχάμες. 

Τυφώνας Μελίσσα: Έλληνας Που Ζει Στην Κούβα Περιγράφει Όσα Βίωσε

Ο πιλότος φαίνεται στο βίντεο να έχει σχεδόν μηδενική ορατότητα και να περνά μέσα από πυκνά σύννεφα. Οι αναταράξεις είναι τόσο σφοδρές που ο πιλότος και οι συγκυβερνήτες έπεσαν από τις θέσεις τους, παρ’ όλ’ αυτά το πλήρωμα του αεροσκάφους παραμένει εντυπωσιακά ψύχραιμο και δε δείχνει ίχνος φόβου. 
 

