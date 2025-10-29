Ο τυφώνας «Μελίσσα» κατευθύνεται στη Κούβα – Μαζικές εκκενώσεις

Ο τυφώνας «Μελίσσα» υποβαθμίστηκε στην Κατηγορία 4, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει «εξαιρετικά επικίνδυνο και μεγάλο.

Ο τυφώνας κατευθύνεται προς την Κούβα και σε λίγες ώρες αναμένεται να πλήξει το νησί, με τις αρχές να έχουν διατάξει προληπτικές εκκενώσεις. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές καταιγίδες, πλημμύρες και ανέμους που ξεπερνούν τα 250 χιλιόμετρα την ώρα σε μεγάλο μέρος του νησιού.

BREAKING: New video shows the catastrophic damage from Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica.



So sad. pic.twitter.com/IUQRhVGSK4 — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 29, 2025

Η «Μελίσσα» κινείται προς το παρόν με ανέμους ταχύτητας 130 μίλια/ώρα, ενώ αναμένονται 10 έως 20 ίντσες βροχής στις ανατολικές περιοχές. Στις ορεινές ζώνες οι βροχοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν τις 25 ίντσες, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών, αλλά και κατολισθήσεων.

Επίσης, σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το κύμα καταιγίδας μπορεί να φτάσει 8 έως 12 πόδια πάνω από τα κανονικά επίπεδα της θάλασσας, συνοδευόμενο από τεράστια κύματα.

I don’t make a lot of money through the ad revenue on here but whatever I do make during this current period I will donate to a hurricane relief charity to help those in Jamaica.



Horrible situation unfolding there. You can help simply by leaving a 👍🏻



pic.twitter.com/CtvJWXN6kn — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) October 28, 2025

Ήδη στην Κούβα, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ Μπερμούντες ανακοίνωσε πως πάνω από 735.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλη την Κούβα, αλλά θα αντέξουμε, με την πίστη στη νίκη που μας ενέπνευσαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ», δήλωσε ο Κουβανός ηγέτης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, αλληλέγγυοι και πειθαρχημένοι.

I don’t make a lot of money through the ad revenue on here but whatever I do make during this current period I will donate to a hurricane relief charity to help those in Jamaica.



Horrible situation unfolding there. You can help simply by leaving a 👍🏻



pic.twitter.com/CtvJWXN6kn — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) October 28, 2025

Εκκενώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε παράκτιες περιοχές, κοντά σε φράγματα, ζώνες πλημμυρικού κινδύνου και ορεινές περιοχές που είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις.

Τυφώνας «Μελίσσα»: Απειλεί Μπαχάμες και Αϊτή

Αργότερα μέσα στη μέρα ο τυφώνα «Μελίσσα» αναμένεται να πλήξει τις νοτιοανατολικές ή κεντρικές περιοχές στις Μπαχάμες, ενώ προβλέπονται τροπικές καταιγίδες και στην Αϊτή. Την Πέμπτη αναμένεται να προσεγγίσει τη Βερμούδα.

Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους των περιοχών αυτών να λάβουν αυστηρά μέτρα προστασίας και να ακολουθήσουν τις οδηγίες εκκένωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Τυφώνας «Μελίσσα»: Καταστροφικό το πέρασμα από τη Τζαμάικα

Πριν από την Κούβα η «Μελίσσα» έπληξε τη Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες έκανε λόγο για «καταστροφικές συνέπειες» στα νοτιοδυτικά της χώρας, ιδιαίτερα στην περιοχή Σεντ Ελίζαμπεθ.

«Έχουμε σοβαρές ζημιές σε νοσοκομεία, κατοικίες και εμπορικά κτίρια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, αν και δεν υπάρχουν ακόμη επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αναμένονται απώλειες λόγω της ισχύος του φαινομένου.

Οι άνεμοι, που έφτασαν σε ριπές έως και 260 χιλιόμετρα την ώρα, σάρωσαν παραπήγματα και σπίτια χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ στέγες από τσίγκο εκτοξεύονταν από τη δύναμη της καταιγίδας. Πολλοί οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους λάσπης.

Video shows Montego Bay airport underwater during Hurricane Melissa in Jamaica pic.twitter.com/eM1XIW1Jgx — TaraBull (@TaraBull808) October 29, 2025

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους που ζουν κοντά σε λίμνες, ποτάμια και βάλτους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων μπορεί να οδηγήσει κροκόδειλους σε κατοικημένες περιοχές.

«Η άνοδος του νερού σε ποτάμια και έλη μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση κροκοδείλων προς τα σπίτια», ανακοίνωσε η Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή Υγείας, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση.

🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨



Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.

Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr — Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025

Σύμφωνα με το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC), το «μάτι» του τυφώνα έχει πλέον εγκαταλείψει τη Τζαμάικα και κατευθύνεται προς την Κούβα, ωστόσο η χώρα παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να μείνει σε ασφαλή σημεία, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Ενδεικτική της σφοδρότητας του φαινομένου είναι η οδηγία του NHC προς τους κατοίκους να καλυφθούν με βαριά αντικείμενα όπως στρώματα, να φορέσουν κράνη και να τοποθετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τοίχους ανάμεσά τους και τον εξωτερικό χώρο, προκειμένου να προστατευθούν από αντικείμενα που εκτοξεύονται από τους ανέμους.

BREAKING: Horrific flooding in Santa Cruz, Jamaica, as Historic Category 5 Hurricane Melissa made landfall.



I fear that the destruction from this storm will be catastrophic. pic.twitter.com/cv4mdb1pTB — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

Η εταιρεία ηλεκτρισμού JPS ανακοίνωσε ότι πάνω από το 35% των πελατών της έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ οι αναφορές για νέες διακοπές συνεχώς αυξάνονται.

Πολλές αποχετεύσεις έχουν καταστραφεί, δέντρα έχουν ξεριζωθεί και δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι, δυσχεραίνοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές κάνουν λόγο για πρωτοφανή φυσική καταστροφή, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και την πρόσβαση σε αποκομμένες περιοχές.

Τυφώνας «Μελίσσα»: Μήνυμα συμπαράστασης στη Τζαμάικα από τον Τραμπ

Από το προεδρικό αεροσκάφος, καθ’ οδόν από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εάν ζητηθεί από την Τζαμάικα.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε. Ο τυφώνας προκαλεί τρομερή καταστροφή αυτή τη στιγμή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Είναι ένας τυφώνας Κατηγορίας 5. Δεν βλέπεις συχνά τέτοιους. Συνήθως είναι τρεις ή τέσσερις».