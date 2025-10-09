Η λίστα με τα top πανεπιστήμια που «βγάζουν» δισεκατομμυριούχους

Πού σπούδασαν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου

Κοσμος
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Στιβ Μπάλμερ, Μάικλ Μπλούμπεργκ, Έλον Μασκ, Τζέρι Γιάνγκ και Γουόρεν Μπάφετ είναι μερικοί πετυχημένοι επιχειρηματίες που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους και έχουν δημιουργήσει αμύθητες περιουσίες. Πού σπούδασαν τα πιο δυνατά επιχειρηματικά ονόματα παγκοσμίως και υπάρχουν όντως πανεπιστήμια που «παράγουν» δισεκατομμυριούχους;

Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό

Μελέτη των Salas Díaz & Young, η οποία διεξήχθη το 2024, έδειξε ότι η οικονομική επιτυχία ίσως συνδέεται και με την επιλογή πανεπιστημίου, αφού ένα μικρό σύνολο κορυφαίων σχολών κατέχει μεγάλο μερίδιο στην ανάδειξη δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων.

Σίγουρα ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο δεν είναι το μόνο που ευθύνεται για την απόκτηση περιουσίας, παρόλα αυτά υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως αμερικανικά), τα οποία ξεχωρίζουν, καθώς έχουν αναδείξει αρκετούς απόφοιτους που μελλοντικά μεγαλούργησαν στον τομέα τους και απέκτησαν περιουσία, η οποία ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ας δούμε, βάσει της μελέτης, ποιες πανεπιστημιακές σχολές είναι εκείνες με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους αποφοίτους.

Χάρβαρντ, Στάνφορντ και Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια

Βάσει των στοιχείων της μελέτης των Salas Díaz & Young, τα αμερικανικά πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Στάνφορντ και Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια είναι πρώτα στη λίστα.

Η λίστα με τα top πανεπιστήμια που «βγάζουν» δισεκατομμυριούχους

Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ / Φωτογραφία: Ap Images

Συγκεκριμένα, από το Χάρβαρντ έχουν αποφοιτήσει συνολικά 104 άτομα, τα οποία σήμερα είναι δισεκατομμυριούχοι (δίχως να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα οι Μπιλ Γκέιτς και Μαρκ Ζούκερμπεργκ, οι οποίοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους), ενώ το συνολικό κεφάλαιο των αποφοίτων του αγγίζει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια! Κάποια από τα πιο «δυνατά» ονόματα του επιχειρηματικού κλάδου που πήραν το πτυχίο τους από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και διέπρεψαν οικονομικά, είναι οι Στιβ Μπάλμερ και Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Στη δεύτερη θέση της λίστας ακολουθεί το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που έχει αναδείξει και αυτό κάποιους πολύ πλούσιους επιχειρηματίες, στο σύνολό τους 69.

Η λίστα με τα top πανεπιστήμια που «βγάζουν» δισεκατομμυριούχους

Ο Έλον Μασκ, με περιουσία που ξεπερνά το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια / Φωτογραφία: Ap Images

Τρίτο στη λίστα ακολουθεί το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, με 38 απόφοιτους που είναι σήμερα δισεκατομμυριούχοι. Μεγάλο «ατού» της συγκεκριμένης σχολής είναι το Wharton School, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτήρια επιχειρήσεων παγκοσμίως (εκεί σπούδασε και ο Έλον Μασκ).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκτός από τα αμερικανικά πανεπιστήμια, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία στροφή και στις ασιατικές σχολές, οι οποίες δίνουν δυνατό «παρών» στην 15άδα των κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο της Βομβάης (Ινδία) εμφανίζεται στη λίστα με 22 δισεκατομμυριούχους αποφοίτους, ενώ το Τσινγκχούα, το Πεκίνο (Peking University) και άλλα κινέζικα πανεπιστήμια -όπως το Fudan και το Zhejiang-, έχουν επίσης σημαντική παρουσία. Αυτή η άνοδος αντανακλά τη γενικότερη οικονομική ενδυνάμωση της περιοχής, την αύξηση της επιχειρηματικότητας και την εδραίωση εγχώριων κεφαλαίων και αγορών.

Η λίστα με τα top πανεπιστήμια που «βγάζουν» δισεκατομμυριούχους

Οπτικοποίηση της μελέτης των Salas Díaz & Young (2024) / Φωτογραφία: facebook.com/Salas Díaz & Young 

Υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές που «εγγυούνται» τον πλούτο;

Τελικά, υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, τα οποία ευνοούν την ανάδειξη πλουσίων αποφοίτων ή όλα βασίζονται σε άλλους λόγους, όπως το καλό μάρκετινγκ και οι σωστές διασυνδέσεις; Ας δούμε παρακάτω πώς επιλέγουν τους φοιτητές τους τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως:

  • Η επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών δεν είναι τυχαία. Σε αυτά τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισέρχονται άτομα με εξαιρετικά προσόντα/δυνατότητες, φιλοδοξίες, κοινωνικό κεφάλαιο κ.ά. και αρκετοί από αυτούς τους θα διέπρεπαν ανεξάρτητα από το μέρος που θα σπούδαζαν
  • Αυτά τα πανεπιστήμια προσφέρουν ισχυρά δίκτυα αποφοίτων, επαφές με χρηματοδότηση και επιχειρηματικά δίκτυα, πρόσβαση σε πόρους, venture capital, καθώς και επενδυτές
  • Η γεωγραφική θέση των πανεπιστημίων παίζει επίσης σπουδαίο στρατηγικό ρόλο. Για παράδειγμα, τα Στάνφορντ και MIT βρίσκονται κοντά ή μέσα στους κόμβους υψηλής τεχνολογίας (Silicon Valley, Boston), όπου οι ευκαιρίες και οι επενδύσεις είναι πιο άφθονες
  • Τέλος, η φήμη της εκάστοτε πανεπιστημιακής σχολής λειτουργεί ως «σήμα» στους επενδυτές, στους συνεργάτες και στην κοινωνία, γι' αυτό και οι απόφοιτοι κορυφαίων ιδρυμάτων όπως τα Χάρβαρντ, Στάνφορντ ή Γουάρτον εισπράττουν τυπικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πιο εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια και ευκαιρίες.

Εν κατακλείδι, αν και δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό πανεπιστήμιο» που εγγυάται πλούτο, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν αναδείξει αρκετούς απόφοιτους που μελλοντικά μεγαλούργησαν στον τομέα τους και απέκτησαν δισεκατομμύρια.

Με το Χάρβαρντ, το Στάνφορντ και το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια να έχουν κατακτήσει τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όρους πλούτου αποφοίτων.

