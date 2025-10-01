Έφοδος των Γάλλων σε πλοίο που εμπλέκεται στις επιθέσεις drones στην ΕΕ!

Φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ, φωτογραφία αρχείου AP Petros Karadjias
Νηοψία σε ένα δεξαμενόπλοιο που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας πραγματοποίησαν σήμερα οι  αρχές της Γαλλίας, στα ανοιχτά της Βρετάνης, μία εβδομάδα αφού το πλοίο αυτό πέρασε από τη Δανία, τις ημέρες που ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πετούσαν πάνω από τα αεροδρόμιά της. 

Δανία: Έκλεισε και άλλο αεροδρόμιο λόγω drone

Το πλοίο Pushpa ή Boracay, μήκους 244 μέτρων, πλέει υπό σημαία Μπενίν. Του έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή ανήκει στον στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις σε ό,τι αφορά την πώληση ρωσικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή, νηοψία έγινε το περασμένο Σάββατο και μια ομάδα στρατιωτικών επιβιβάστηκε στο πλοίο. Σήμερα το απόγευμα, πλάνα από αέρος που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο στα ανοιχτά του Σεν Ναζέρ δείχνουν στρατιώτες με καλυμμένα τα πρόσωπα στη γέφυρά του. 

 

Νωρίτερα, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για μια «πολύ σημαντική επιχείρηση» του λιμενικού. «Οι ομάδες επέμβασης ενήργησαν εγκαίρως», είπε, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα διέπραξε σοβαρά λάθη που δικαιολογούν την παρέμβαση της γαλλικής δικαιοσύνης. 

Μητσοτάκης: Η Άμυνα της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει και τα κράτη του Νότου

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για «άρνηση συμμόρφωσης» και «μη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εθνικότητα του πλοίου και τη σημαία του» ανέφερε ο εισαγγελέας της Μπρεστ, Στεφάν Κελενμπερζέρ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις. 

Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να άλλαξε κατ’ επανάληψη σημαία, αρχικά της Γκαμπόν, στη συνέχεια των Νησιών Μάρσαλ και μετά της Μογγολίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο www.opensanctions.org. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία, λειτουργώντας ως «πλατφόρμα εκτόξευσης», ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Maritime Executive. 

Κομισιόν: «Δείχνει» τη Ρωσία για τις παραβιάσεις drones σε Δανία - Νορβηγία

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δεδομένων του ιστότοπου VesselFinder, το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Πριμόρσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στις 20 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Βαντινάρ, στη βορειοδυτική Ινδία. Πέρασε από τις ακτές της Δανίας μεταξύ 22-25 Σεπτεμβρίου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, μια πρώτη υπερπτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης. Ακολούθησαν, στις 25 του μηνός, πολλές υπερπτήσεις σε άλλα αεροδρόμια και σε μια στρατιωτική βάση. 

Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ

Αν και η προέλευση των drones παραμένει προς το παρόν άγνωστη, οι αρχές της Δανίας υπέδειξαν ως υπεύθυνη τη Ρωσία, που κατηγορείται ήδη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας στις αρχές Σεπτεμβρίου και της Εσθονίας, λίγες ημέρες αργότερα.
 

ΓΑΛΛΙΑ
 |
DRONES
 |
ΔΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΚΙΩΔΗΣ ΣΤΟΛΟΣ
