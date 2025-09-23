Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία στη Γαλλία - Πώς αποφεύχθηκε

Παρά λίγο να σημειωθεί σοβαρό αεροπορικό ατύχημα στη Νίκαια της Γαλλίας, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Nice Cote d’Azur. Ένα αεροπλάνο της EasyJet που ετοιμαζόταν για απογείωση, ήρθε επικίνδυνα κοντά με αεροσκάφος της εταιρείας Nouvelair από την Τυνησία, το οποίο επιχειρούσε να προσγειωθεί σε λάθος διάδρομο, μέσα σε έντονη βροχόπτωση, γύρω στις 11:30 μ.μ. (τοπική ώρα).

Οι επιβάτες της EasyJet, με προορισμό τη Νάντη, άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο τη στιγμή που ο πιλότος της Nouvelair αναγκάστηκε να επιταχύνει την τελευταία στιγμή για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα δύο αεροπλάνα πλησίασαν σε απόσταση μόλις τριών μέτρων.

Nouvelair A320 almost collides with an easyJet A320 on the runway at Nice Côte d'Azur airport.



EasyJet flight U24706 had lined up on the runway Sunday evening while Nouvelair flight BJ586 was about to land on the same runway.



The easyJet captain reportedly stated to the… pic.twitter.com/s25F04pSmG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2025

Η διοίκηση του αεροδρομίου επέρριψε ευθύνες στους πιλότους της Nouvelair, καθώς εκτιμάται ότι προσπάθησαν να προσγειωθούν σε λάθος διάδρομο. Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Φιλίπ Ταμπαρό, έκανε λόγο για «μια σύγκρουση με πιθανές καταστροφικές συνέπειες που αποφεύχθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή» και ζήτησε την άμεση διεξαγωγή έρευνας από την αρμόδια αρχή αεροπορικών ατυχημάτων.

Οι χειριστές της EasyJet, εμφανώς σοκαρισμένοι, αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πτήση, με αποτέλεσμα περίπου 300 επιβάτες να παραμείνουν στο αεροδρόμιο.