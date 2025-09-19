ΗΠΑ: Είναι επίσημο – Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται στην Ελλάδα

Η Γερουσία επικύρωσε την υποψηφιότητά της για νέα πρέσβης της χώρας μας

19.09.25 , 08:43 ΗΠΑ: Είναι επίσημο – Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται στην Ελλάδα
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο

Το όνομα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Γερουσία, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 1

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Oι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο με Γαϊτάνο

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η κ. Γκίλφοϊλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 2

Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Φωτιά» η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ  -Τι θα φοράει όταν έρθει στην Αθήνα;

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 3

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε την «βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Γερουσία των ΗΠΑ», χαρακτηρίζοντας αυτή την αποστολή «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

 

 

Γκιλφόιλ: Bάσιμες οι ανησυχίες της Ελλάδας για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Το θρίλερ με την τοποθέτηση της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 4

«Για πολλά χρόνια η Κίμπερλι έχει υπάρξει στενή φίλη και σύμμαχος. Η μεγάλη της εμπειρία και οι ικανότητές της στα νομικά, στα μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική, σε συνδυασμό με το κοφτερό μυαλό της την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ και να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό», είχε πει τότε.

25η Μαρτίου: «Αποθέωσαν» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οι ομογενείς στον Λευκό Οίκο

Στη συνέχεια, στις 9 Ιουλίου, πέρασε το κατώφλι της αμερικανικής Γερουσίας για ακρόαση από την Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων, και πήρε το «πράσινο φως» με 13 ψήφους υπέρ και 9 κατά.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 5

Η Κίμπερλι στην εισήγησή της εξήρε τον ρόλο της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και την ανάπτυξη της Οικονομίας της χώρας, μίλησε για τον σεβασμό της στην Ορθοδοξία αλλά και τις θρησκευτικές ελευθερίες ενώ δεσμεύτηκε για να εργαστεί για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο λαών.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε την ομογένεια για την 25η Μαρτίου - To απρόσμενο δώρο

Η νέα Αμερικανή πρέσβης αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969 στο Σαν Φρανσίσκο. Φοίτησε στο Λύκειο Mercy στο Σαν Φρανσίσκο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη δεξίωση των ομογενών στις ΗΠΑ: «Αγαπώ την Ελλάδα»

Μετά την αποφοίτησή της από το UC Davis, γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της έκανε πρακτική άσκηση στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, η οποία αργότερα τη βοήθησε να ξεκινήσει καριέρα ως εισαγγελέας.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 6

Το 1994 αποφοίτησε από το USF και βρήκε δουλειά στο ίδιο γραφείο όπου είχε κάνει πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της Νομικής Σχολής. Αργότερα, μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, ασχολούμενη με υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η νέα πρέσβης στην Αθήνα έβριζε τους Έλληνες το 2015

Κατά τη διάρκεια της θητείας της εκεί, βραβεύτηκε ως κορυφαία εισαγγελέας από το γραφείο του εισαγγελέα - αλλά λίγα χρόνια αργότερα επέστρεψε στο Σαν Φρανσίσκο. Το 2000 η Γκίλφοϊλ επαναπροσλήφθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα καθώς και ως εισαγγελέας της πόλης για την κακοποίηση ζώων. Εργάστηκε εκεί μέχρι το 2004.

Η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, έγινε για πρώτη φορά γνωστή στις αρχές του 2018, περίπου την εποχή που η πρώην σύζυγός του, Βανέσα, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Χώρισαν λίγους μήνες πριν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. 

Κίμπρλι Γκιλφόιλ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - AP Images

Τραμπ: Προτείνει για πρέσβειρα στην Ελλάδα την πρώην σύντροφο του γιου του

Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φοιτούσε στη Νομική Σχολή, είχε μια σύντομη καριέρα ως μοντέλο, προκειμένου να βγάλει τα έξοδά της για τα δίδακτρα του πανεπιστημίου.

Η πρώην εισαγγελέας είχε ασχοληθεί, επίσης, με την υποκριτική, ενώ το 2004 υπήρξε παρουσιάστρια της τηλεοπτικής σειράς «Both Sides» του Court TV και υπηρέτησε ως νομική αναλύτρια σε πολλά προγράμματα, όπως το «Good Morning America», το «Larry King Live» και το «Anderson Cooper 360».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ όταν εργαζόταν ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο - AP Images

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ όταν εργαζόταν ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο - AP Images

Στη συνέχεια, το 2006, εντάχθηκε στο Fox News, ως παρουσιάστρια του «The Line up». Όταν το πρόγραμμα ακυρώθηκε, παρέμεινε στο δίκτυο και εργάστηκε ως νομική αναλύτρια και συνεργάτιδα σε εκπομπές όπως το «The O'Reilly Factor» και το «Hannity». Το 2011 προσλήφθηκε ως συμπαρουσιάστρια του «The Five» και τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε ως συμπαρουσιάστρια του «Outnumbered».

Ωστόσο τον Ιούλιο του 2018 αποχώρησε ξαφνικά από το δίκτυο, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι είχε κατηγορηθεί από γυναίκα βοηθό της για σεξουαλική παρενόχληση. 

Κίμπερλι Γκιλφόιλ 7

Η ίδια αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, όμως το 2020 το περιοδικό New Yorker αποκάλυψε πληροφορίες ότι το Fox News πλήρωσε την βοηθό που είχε κάνει την καταγγελία εις βάρος της σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για να αποτρέψει τη δικαστική προσφυγή. Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε και πάλι τους ισχυρισμούς αυτούς.

Αρκετά χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Fox News, τον Φεβρουάριο του 2023, άρχισε να φιλοξενεί τη δική της εκπομπή στην πλατφόρμα βίντεο Rumble.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην σύζυγό της Γκάβιν Νιούσομ - AP Images

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρώην σύζυγό της Γκάβιν Νιούσομ - AP Images

Στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, με τον οποίο χώρισε το 2005. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει έναν γιο, τον Ρόναν Άντονι, από τον πρώην σύζυγό της Έρικ Βιλένσι, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006 στα Μπαραμπέιντος. 

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρώην σύζυγό της Έρικ Βιλένσι - AP Images

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον πρώην σύζυγό της Έρικ Βιλένσι - AP Images

Είναι φανατική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και συμμετείχε ενεργά στις προεκλογικές του εκστρατείες.

