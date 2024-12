Τραμπ: Προτείνει για πρέσβειρα στην Ελλάδα την πρώην σύντροφο του γιου του

Την απόφαση του να προτείνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διορισμός της Γκίλφοϊλ πρέπει να εγκριθεί από την Γερουσία κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας που θα γίνει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - AP Images

Πηγές στην αμερικανική πρωτεύουσα επιβεβαίωσαν ότι αρχικά υπήρχε η προθυμία για την τοποθέτηση του Ελληνοαμερικανού βουλευτή Γκας Μπιλιράκη στη θέση του νέου πρέσβη στην Αθήνα, καθώς χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ και θεωρούταν εξαιρετικά καταρτισμένος για τη συγκεκριμένη θέση.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - AP Images

Ωστόσο, διευκρίνισαν ότι κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω της ισχνής πλειοψηφίας που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Άρα, δεν κρίθηκε φρόνιμο να γίνει μια κίνηση που θα μπορούσε εν δυνάμει να θέσει σε κίνδυνο τη νομοθετική ατζέντα της νέας κυβέρνησης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ - AP Images

Παρόλα αυτά επισημαίνουν ότι ο κ. Μπιλιράκης θα συνεχίσει να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο, καθώς βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την «ομάδα της Φλόριντα» που περιλαμβάνει τη νέα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάικ Γουόλτς.

Η προτεινόμενη πρέσβειρα είναι πρώην παρουσιάστρια του δικτύου Fox News και πρώην αρραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ.

Η Κίμπερλι Γκίφοϊλ - AP Images

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει βοηθός Γενικού Εισαγγελέα Καλιφόρνιας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ήταν παντρεμένη και με τον νυν Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος και η Γκίλφοϊλ είχαν αρραβωνιαστεί στις 31/12/20, αλλά χώρισαν πρόσφατα.

AP Images

Δεν είναι το πρώτο πρόσωπο του οικογενειακού ή φιλικού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ στο οποίο ανατίθεται θέση ευθύνης.

Τον Νοέμβριο ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ο Τσαρλς Κούσνερ, ο πατέρας του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για απάτη, αλλά έλαβε χάρη από τον ίδιο, θα αναλάβει επόμενος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία.

AP Images

Ονόμασε επίσης τον Μασάντ Μπούλος, τον πεθερό της νεότερης κόρης του Τίφανι Τραμπ, σύμβουλο της προεδρίας για τις αραβικές και τις μεσανατολικές υποθέσεις.

Επιπλέον ο προσωπικός του φίλος Τομ Μπάρακ, προτείνεται να είναι ο επόμενος πρεσβευτή στην Τουρκία. Στον Μπάρακ είχε ασκηθεί ποινική δίωξη το 2021 για αδήλωτο lobbying – εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων— επ’ ωφελεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά απαλλάχθηκε το 2022.

AP Images

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social.

Today, I am very pleased to announce the appointment of Kimberly Guilfoyle as the United States Ambassador to Greece. For many years, Kimberly has been a close friend and ally. Her extensive experience and leadership in law, media, and politics along with her sharp intellect make…