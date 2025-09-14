Coldplay: Ο σύζυγος της «πέτρας του σκανδάλου» μιλάει πρώτη φορά!

Τι αποκάλυψε για τη σχέση τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 17:38 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η απάντηση για τη φημολογούμενη 3η εγκυμοσύνη της
14.09.25 , 17:27 Νέος ηγούμενος στη Μονή Σινά ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος
14.09.25 , 17:21 Η μοναδική και παράδοξη περίπτωση της Μπάγερν Μονάχου
14.09.25 , 17:01 Route 360: Οι μικροί επισκέπτες που βρέθηκαν στο σκάφος!
14.09.25 , 16:50 Συνελήφθη γιος πολύ γνωστού ερμηνευτή - Χτύπησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι
14.09.25 , 16:45 Route 360: Ο τυφώνας που σκόρπισε τον πανικό στον Γιάννη Αποστολάκη
14.09.25 , 16:25 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Μαζί στη συναυλία της Άννας Βίσση
14.09.25 , 15:55 Νίκος Ανδρουλάκης: Η απάντηση στο Star για τη μείωση του ΦΠΑ
14.09.25 , 15:47 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύτηκε η κόρη του, Μαρία Κλάρα, στην Τήνο
14.09.25 , 15:05 Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου
14.09.25 , 14:36 Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!
14.09.25 , 14:08 Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!
14.09.25 , 13:26 Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση
14.09.25 , 13:01 Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
14.09.25 , 12:50 Coldplay: Ο σύζυγος της «πέτρας του σκανδάλου» μιλάει πρώτη φορά!
Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Συνελήφθη γιος πολύ γνωστού ερμηνευτή - Χτύπησε αστυνομικό στο Μοναστηράκι
Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της συντρόφου του
Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κρίστιν Κάμποτ, πρώην στέλεχος HR της Astronomer, και ο σύζυγός της, Άντριου, βρίσκονταν ήδη σε διάσταση όταν εκείνη απαθανατίστηκε τον Ιούλιο στην αγκαλιά του πρώην CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, σε συναυλία των Coldplay.

Coldplay: Το παράνομο ζευγάρι που έγινε viral - Τους «έπιασε» η kiss cam

Ο Άντριου, CEO της Privateer Rum, αποκάλυψε μέσω εκπροσώπου του ότι το ζευγάρι είχε «ιδιωτικά και φιλικά χωρίσει» αρκετές εβδομάδες πριν το περιστατικό γίνει viral.

Η αίτηση διαζυγίου είχε ήδη δρομολογηθεί, ενώ η Κρίστιν κατέθεσε επίσημα τα χαρτιά στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου.

Παραιτήθηκε ο CEO που πιάστηκε στα πράσα σε συναυλία των Coldplay

«Τώρα που η διαδικασία έχει γίνει δημόσια, ο Άντριου ελπίζει πως αυτό θα βάλει τέλος στις εικασίες και θα προσφέρει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο του 2024, μια ανάρτηση στο Facebook έδειχνε την Κάμποτ χαμογελαστή με τον Άντριου και τα δύο παιδιά τους, φορώντας ακόμη τη βέρα της.

Τη δική της τοποθέτηση έδωσε και η πρώτη σύζυγος του Άντριου, Τζούλια, η οποία αποκάλυψε ότι ο ίδιος της είχε πει πως ο γάμος του με την Κρίστιν είχε ήδη τελειώσει πριν το περιστατικό με την kiss cam. Παράλληλα, δεν δίστασε να σχολιάσει καυστικά τον χαρακτήρα του πρώην συντρόφου της, λέγοντας πως πολλοί της έστειλαν μετά το σκάνδαλο τη λέξη «κάρμα».

Το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay, όπου οι δυο τους εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στη γιγαντοοθόνη και αντέδρασαν αμήχανα μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονται, έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Λίγο αργότερα, τόσο η Κάμποτ όσο και ο Μπάιρον υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από την Astronomer.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
COLDPLAY
 |
ΚΡΙΣΤΙΝ ΚΑΜΠΟΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top