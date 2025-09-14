Coldplay: Ο σύζυγος της «πέτρας του σκανδάλου» μιλάει πρώτη φορά!

Η Κρίστιν Κάμποτ, πρώην στέλεχος HR της Astronomer, και ο σύζυγός της, Άντριου, βρίσκονταν ήδη σε διάσταση όταν εκείνη απαθανατίστηκε τον Ιούλιο στην αγκαλιά του πρώην CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, σε συναυλία των Coldplay.

Ο Άντριου, CEO της Privateer Rum, αποκάλυψε μέσω εκπροσώπου του ότι το ζευγάρι είχε «ιδιωτικά και φιλικά χωρίσει» αρκετές εβδομάδες πριν το περιστατικό γίνει viral.

Η αίτηση διαζυγίου είχε ήδη δρομολογηθεί, ενώ η Κρίστιν κατέθεσε επίσημα τα χαρτιά στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου.

«Τώρα που η διαδικασία έχει γίνει δημόσια, ο Άντριου ελπίζει πως αυτό θα βάλει τέλος στις εικασίες και θα προσφέρει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο του 2024, μια ανάρτηση στο Facebook έδειχνε την Κάμποτ χαμογελαστή με τον Άντριου και τα δύο παιδιά τους, φορώντας ακόμη τη βέρα της.

Τη δική της τοποθέτηση έδωσε και η πρώτη σύζυγος του Άντριου, Τζούλια, η οποία αποκάλυψε ότι ο ίδιος της είχε πει πως ο γάμος του με την Κρίστιν είχε ήδη τελειώσει πριν το περιστατικό με την kiss cam. Παράλληλα, δεν δίστασε να σχολιάσει καυστικά τον χαρακτήρα του πρώην συντρόφου της, λέγοντας πως πολλοί της έστειλαν μετά το σκάνδαλο τη λέξη «κάρμα».

Το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay, όπου οι δυο τους εμφανίστηκαν αγκαλιασμένοι στη γιγαντοοθόνη και αντέδρασαν αμήχανα μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφονται, έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Λίγο αργότερα, τόσο η Κάμποτ όσο και ο Μπάιρον υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από την Astronomer.