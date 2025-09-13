Κατέρρευσε πάνω στο φέρετρο η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα.

Σε εικόνες και βίντεο, που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου έχει 3,4 εκατ. ακολούθους, η Έρικα Κερκ εμφανίζεται να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να στέκεται δίπλα στη σορό του. «Ω, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», λέει.

Αυτές οι στιγμές ήρθαν μετά την πρώτη δημόσια ομιλία της, όπου υποσχέθηκε να συνεχίσει το πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε ο σύζυγός της.

«Τσάρλι, υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου», είπε. «Υπόσχομαι ότι θα κάνω το Turning Point USA το μεγαλύτερο έργο που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», πρόσθεσε.

Ακόμα,η Έρικα Κερκ δημοσίευσε φωτογραφίες με μια σημαία μεσίστια, όπως και φωτογραφίες από την κοινή εμφάνισή της με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, μετά τη δολοφονία.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Ο ύποπτος για τη δολοφονία του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, αφού παραδόθηκε στην αστυνομία.

